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PegasusSiena E7F Plus Disc 500Wh Heren

Prijs niet beschikbaar

In de uitvoering
  • Motor, merk & type:  Bosch Active Line Plus
  • Versnellingen:  7 versn. (naaf)
  • Opvallende uitrusting:  -

Testresultaat

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Specificaties

Over dit product

Geschreven door de Consumentenbond

De Pegasus Siena E7F Plus Disc 2023 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 500Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Dit is een doorlopend 2022-model. De voorraad en prijzen verschillen per winkel en framemaat. In april 2024 troffen we nog een kleine voorraad hier en daar. Bijvoorbeeld het herenframe bij Fietsvoordeelshop. Deze e-bike is er zowel met velgremmen als schijfremmen (ook wel Disc in de modelnaam). Het opvolgende model, de E8F is flink duurder, maar ook luxer uitgerust. Dit model is slecht of niet (meer) verkrijgbaar.

Samenvatting

Motor, merk & type
Bosch Active Line Plus
Versnellingen
7 versn. (naaf)
Opvallende uitrusting
-