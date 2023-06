Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Pegasus Siena E7F Plus Disc 2023 in onze test heeft een Bosch Active Line Plus middenmotor, 500Wh accu en Bosch Intuvia display. Deze combinatie hebben we getest. Deze e-bike is voorzien van 7 naafversnellingen, voorvorkvering en hydraulische schijfremmen. De zithouding is vooral comfortabel of redelijk rechtop. Dit is een doorlopend 2022-model. De voorraad en prijzen verschillen per winkel en framemaat. Begin juni 2023 troffen we bijvoorbeeld alle maten herenframes van de Siena E7F Plus 400Wh aan voor €2000 bij Mantel. Deze e-bike is er zowel met velgremmen als schijfremmen (ook wel Disc in de modelnaam). De herenframes van de disc-uitvoering troffen we begin juni 2023 aan bij fietsvoordeelshop.nl voor €2200. Ook is er nog een Belt (riem) uitvoering. De damesframes die in mei nog verkrijgbaar waren, lijken op de meeste plaatsen inmiddels uitverkocht. Het opvolgende model, de E8F is flink duurder, maar ook luxer uitgerust.