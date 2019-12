VanMoof Electrified S

Eerste indruk|De Nederlandse fietsenfabrikant VanMoof heeft sinds kort een elektrische fiets in het programma: de Electrified S. Ondanks zijn hippe, afwijkende design en opvallende features is hij met €2500 (tijdelijke prijs, normaal €3000) best betaalbaar. Veel functies zijn via een touchscreen óf een app op de smartphone te bedienen. Is het daarmee alleen wat voor de hippe smartphone-generatie?

Conclusie

De elektrische variant van de VanMoof-fiets kies je alleen als je design erg belangrijk vindt. Met een prijs van €3000 (wel met €500 korting bij pre-ordering) heeft hij minder te bieden dan even dure e-bikes van de A-merken.

Rijeigenschappen

Het frame van de lichte fiets is erg stijf. Alle componenten zijn goed op elkaar afgestemd zodat de ondersteuning bijna onmerkbaar zijn werk doet. Doordat de motor in het voorwiel zit, wil hij met ondersteuning wel de buitenkant van de bocht opzoeken. Het zadel is voldoende comfortabel, maar het is meer een stadsfiets dan een tourfiets.

Design

Het ontwerp van de fiets is zeer opvallend en afwijkend van reguliere e-bikes. De fiets heeft een trendy uitstraling en je ziet van buiten bijna aan niets dat het een elektrische fiets is. De accu is weggewerkt in de onderste framebuis en bijna alle bedrading en verlichting is in het frame weggebouwd.

Techniek

De motor, computer, sensor en accu zijn wel conventionele componenten. De 250 W-motor zit in het voorwiel en doet relatief stil zijn werk.

De VanMoof-fiets heeft geen handmatig te bedienen versnellingen, het is een 2-traps automaat waarvan de 2e versnelling er zo'n beetje bij 20 km/h in komt. Bij 27 km/h bouwt de ondersteuning af. Je kunt ook kiezen voor de USA-instelling in de app, dan is er ondersteuning tot 32 km/h. Dit is bij 'ons' niet toegestaan, omdat het daarmee een snorfiets zou zijn met daaraan andere wettelijke eisen.

De voor- en achterlamp hebben een zeer goede lichtopbrengst en zitten keurig weggewerkt in de voor- en achterkant van de bovenste framebuis. Ze schakelen automatisch in en uit, je kunt ook via de app de verlichting in- en uitschakelen.

De fiets heeft 2 schijfremmen die een grote remkracht leveren.

Net als andere e-bikefabrikanten roept ook VanMoof erg optimistisch dat de actieradius (afstand zonder dat je tussentijds de accu oplaadt) zo'n 120 km is. In de praktijk, onder minder ideale omstandigheden, moet je denken aan 60 km reikwijdte met ondersteuning.

Alles via de app

De fiets heeft ook geen conventioneel display en bedieningselementen op het stuur, maar een touchscreen-display op de bovenste framebuis en een app voor op je smartphone.

Op het display en via de app kun je instellen:

de mate van ondersteuning in 4 stappen;

de ontgrendeling van het kabelslot;

de verlichting: aan/uit of automatisch;

track and trace: waar staat de fiets gestald; dit zie je in de app op je smartphone; als hij gestolen wordt: er is een simkaartje in het frame weggebouwd, waardoor hij altijd traceerbaar is.



Prijs

De reguliere prijs wordt €3000 en daarmee is het een relatief dure e-bike. In de eerste maanden van productie is hij echter voor €2500 te pre-orderen.

Specificaties

Accu: 400 Wh (in framebuis)

Versnellingen: 2-traps automaat

Gewicht: 18,5 kg

Actieradius: opgave fabrikant, ideale omstandigheden: 120 km bij gemiddeld gebruik: 60 km

Elektrische ondersteuning tot: 27 km/h in Europa 32 km/h in USA



Meer informatie: