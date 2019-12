Dalen de energieprijzen werkelijk flink in 2014?

De energieprijs bestaat uit een aantal onderdelen:

het leveringsdeel (door de leverancier bepaald);

het netwerkdeel (door de overheid bepaald) en belastingen en heffingen (ook door de overheid bepaald).

De aangekondigde prijsdaling geldt voor het netwerkdeel. Dit is ongeveer 17% van de totale energierekening. Slechts een beperkt gedeelte dus.

Olieprijs

De verwachting is dat de leveringstarieven in 2014 iets omhoog gaan door een stijgende olieprijs. Dit wordt veroorzaakt door het economische herstel waardoor de vraag naar olie toeneemt. Ook de belastingen en heffingen kunnen stijgen. Daardoor is het nog maar zeer de vraag of consumenten in 2014 minder voor hun energie gaan betalen en zo ja, hoeveel.

Lees meer: