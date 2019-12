Consumentenbond test zonneboilers

Testresultaten

In ieder land zijn er andere fabrikanten en modellen zonneboilers. De 6 zonneboilers die wij testten voor het Nederlandse klimaat scoren allemaal een 7 of hoger. Ze weerstaan ook allemaal onze slecht-weer-testen.

Bekijk de resultaten van de 6 zonneboilers. In de tabel zie je ook meteen de ISDE-subsidie die per model beschikbaar is.

Hoe wij testten

In het laboratorium onderzochten we hoe goed de zonneboilersystemen het doen. Benut de collector de zonnewarmte optimaal? Is het voorraadvat goed geïsoleerd, zodat het water zo lang mogelijk warm blijft? En is het systeem bestand tegen weer en wind?

Een zonneboiler gaat zo’n 25 jaar mee, en in die tijd zullen er heel wat hagelbuien op vallen en windstoten aan trekken. We stelden de collectoren daarom in het laboratorium bloot aan een zondvloed van regen, simuleerden hagelstenen met een stalen kogel, en sneeuw en harde wind met een druk- en trektest.

