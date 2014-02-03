Energiebespaarlening van start

Erik Snitselaar Expert energieGepubliceerd op:3 februari 2014
Door de lening betaal je de kosten verspreid over meerdere jaren, in plaats van in één keer.
Er zijn een aantal voorwaarden aan de lening verbonden.
Kijk op Ikinvesteerslim.nl voor de andere voorwaarden, en voor meer informatie.
Het geld is afkomstig uit het Nationaal Energiebespaarfonds, waar behalve de overheid ook 2 banken in deelnemen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoerende organisatie.
Bron: SVn
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