Energiebespaarlening van start

Nieuws|Sinds kort kunnen huiseigenaren die hun huis energiezuiniger willen maken, gebruikmaken van een nieuwe lening. Deze maakt het mogelijk om energiebesparende maatregelen te nemen zoals isolatie van gevel, dak of vloer, of zonnepanelen. Maatregelen die zich vaak pas na jaren terugbetalen.

Door de lening betaal je de kosten verspreid over meerdere jaren, in plaats van in één keer.

Je kunt minimaal €2500 en maximaal €25.000 lenen.

De looptijd is 7 jaar (tot €5000) of 10 jaar (meer dan €5000).

Het gaat om een annuïteitenlening tegen 3,4% (7 jaar) of 3,8% (10 jaar) rente. Deze percentages kunnen aangepast worden bij aanvang van de lening, maar niet meer tijdens de looptijd. De rentepercentages zijn zeer gunstig vergeleken met 'gewone' persoonlijke leningen.

Voorwaarden

Er zijn een aantal voorwaarden aan de lening verbonden.

De regeling geldt voor een aantal vastgestelde maatregelen.

Je moet de maatregelen door een aannemer of installateur laten uitvoeren.

Maximaal 50% van het geleende bedrag mag je besteden aan zonnepanelen.

Kijk op Ikinvesteerslim.nl voor de andere voorwaarden, en voor meer informatie.

Nationaal Energiebespaarfonds

Het geld is afkomstig uit het Nationaal Energiebespaarfonds, waar behalve de overheid ook 2 banken in deelnemen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoerende organisatie.

Bron: SVn