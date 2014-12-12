Consumenten vinden energieleveranciers vergelijken lastig

Erik Snitselaar Expert energieGepubliceerd op:12 december 2014
Stroom is stroom en gas is gas. En beide worden niet door je energieleverancier geleverd, maar door je netbeheerder. Waar dan op te letten bij je keuze voor een energieleverancier? De prijs is voor de meeste mensen het belangrijkste aspect bij de keuze voor een energieleverancier. Maar er zijn meer dingen waar je op kunt letten:
Ook is er verschil in de duurzaamheid van een bedrijf én de stroom die het aanbiedt.
Uit het onderzoek onder bijna 4.600 consumenten blijkt dat 60% het lastig vindt om de prijzen van leveranciers te vergelijken. Misschien biedt de Energievergelijker van de Consumentenbond hierbij uitkomst. Hier zijn naast de prijzen, ook de kwaliteit en de duurzaamheid van leveranciers met elkaar te vergelijken.
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