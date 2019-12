Consumenten vinden energieleveranciers vergelijken lastig

Prijs belangrijkste aspect

Stroom is stroom en gas is gas. En beide worden niet door je energieleverancier geleverd, maar door je netbeheerder. Waar dan op te letten bij je keuze voor een energieleverancier? De prijs is voor de meeste mensen het belangrijkste aspect bij de keuze voor een energieleverancier. Maar er zijn meer dingen waar je op kunt letten:

Hoe goed is de klantenservice?

Zijn de jaarnota's duidelijk en vooral: kloppen ze?

Zijn de contractvoorwaarden goed?

Ook is er verschil in de duurzaamheid van een bedrijf én de stroom die het aanbiedt.

Energievergelijker

Uit het onderzoek onder bijna 4.600 consumenten blijkt dat 60% het lastig vindt om de prijzen van leveranciers te vergelijken. Misschien biedt de Energievergelijker van de Consumentenbond hierbij uitkomst. Hier zijn naast de prijzen, ook de kwaliteit en de duurzaamheid van leveranciers met elkaar te vergelijken.

