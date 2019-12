iPad en iPhone zijn dure cadeaus bij Oxxio

Nieuws|Energieleverancier Oxxio geeft klanten gratis ('zonder bijbetalen') een iPad Air, Galaxy Tab 4 of iPhone 5c bij een nieuw InControl-energiecontract. Wij hebben de aanbieding doorgerekend en concluderen dat je over de looptijd van 3 jaar honderden euro's meer betaalt dan wanneer je de elektronica zelf in de winkel koopt en shopt voor een normaal energiecontract.

De Oxxio-aanbieding bestaat uit een gratis iPad Air, iPhone 5c of Lenovo-laptop bij een nieuw energiecontract voor 3 jaar. Oxxio presenteert het als een handig apparaat voor wie de Oxxio-app wil gaan gebruiken. De Oxxio-app adviseert over je energiegebruik. Je kunt als nieuwe Oxxio InControl-klant ook kiezen voor een iPhone 5s, 6 of 6 Plus, maar dan moet je wel bijbetalen.

Wantrouwen

De Consumentenbond wantrouwt dit soort cadeautjes. Daarom hebben we de totale kosten van 3 jaar energie via Oxxio en de verschillende apparaten die je bij het contract kunt krijgen eens doorgerekend.

Onze conclusie:

Of je nu wel of geen apparaat kiest bij een 3-jarig Oxxio InControl-contract, je betaalt over de looptijd van 3 jaar flink meer dan bij een gangbaar energiecontract.

De hoge kosten worden voornamelijk veroorzaakt door het hoge vastrechttarief. Dit is een vast tarief voor wat je moet betalen voor de aansluiting. Gemiddeld zijn deze tarieven voor elektriciteit en gas ongeveer €180 per jaar, maar voor de Oxxio-contracten met apparaat zijn deze kosten bijna €350 per jaar. Een verschil van €170 per jaar!

De tekst 'zonder bijbetalen' in de aanbieding van Oxxio mag je met een korreltje zout nemen. De waarde van de apparaten compenseert nog lang niet de hoge tarieven die Oxxio hanteert.

De meerkosten voor een apparaat lopen uiteen van €439 bij het kiezen van de Lenovo-laptop met Windows 8.1 tot wel €649 voor klanten die kiezen voor de iPad Air. Nota bene: voor deze apparaten heb je in onze berekening dan al 'betaald' door een hoger dan gemiddeld tarief te betalen.

Onze berekening

Wij zetten (onderstaand) de Oxxio-tarieven af tegen de gangbare prijs die je betaalt bij energieleveranciers voor een energiecontract met een looptijd van 3 jaar met vaste tarieven. We zijn uitgegaan van een verbuik van 3600 kWh stroom en 1800 m3 gas per jaar. Dat leidt tot deze berekening:

Oxxio InControl 3 jaar Zonder product iPad Air iPhone 5c iPhone 5s Totale jaarkosten incl. apparaat en eenmalige kosten €2083 €2239 €2239 €2289 Richtprijs van een 3 jaarcontract (bij concurrent) €1900 €1900 €1900 €1900 Goedkoper per jaar dan Oxxio €183 €339 €339 €389 Over 3 jaar betaal je dit meer dan richtprijs €550 €1018 €1018 €1167 Losse verkoopprijs (waarde) apparaat n.v.t. €369 €399 €599 Dit betaal je te veel (bovenop de aanschaf-waarde van het apparaat) €550 €649 €619 €568

Vervolg:

Oxxio InControl 3 jaar contract iPhone 6 iPhone 6 Plus Samsung Galaxy Tab4 Lenovo- laptop Totale jaarkosten incl. apparaat en eenmalige kosten €2322 €2356 €2131 €2239 Richtprijs van een 3 jaarcontract (bij concurrent) €1900 €1900 €1900 €1900 Goedkoper per jaar dan Oxxio €422 €456 €231 €339 Over 3 jaar betaal je dit meer dan richtprijs €1267 €1367 €694 €1018 Losse verkoopprijs (waarde) apparaat €699 €799 €170 €579 Dit betaal je te veel (bovenop de aanschaf-waarde van je apparaat) €568 €568 €524 €439



Reactie Oxxio

Oxxio reageert op onze berekening dat het iedereen vrij is in de keuze van energie-aanbieder en wel of geen extra apparaat te bestellen bij een nieuw energiecontract.

