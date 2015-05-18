iPad en iPhone zijn dure cadeaus bij Oxxio

Peter Kulche Expert ElektronicaGepubliceerd op:18 mei 2015
De Oxxio-aanbieding bestaat uit een gratis iPad Air, iPhone 5c of Lenovo-laptop bij een nieuw energiecontract voor 3 jaar. Oxxio presenteert het als een handig apparaat voor wie de Oxxio-app wil gaan gebruiken. De Oxxio-app adviseert over je energiegebruik. Je kunt als nieuwe Oxxio InControl-klant ook kiezen voor een iPhone 5s, 6 of 6 Plus, maar dan moet je wel bijbetalen.
De Consumentenbond wantrouwt dit soort cadeautjes. Daarom hebben we de totale kosten van 3 jaar energie via Oxxio en de verschillende apparaten die je bij het contract kunt krijgen eens doorgerekend.
Onze conclusie:
De meerkosten voor een apparaat lopen uiteen van €439 bij het kiezen van de Lenovo-laptop met Windows 8.1 tot wel €649 voor klanten die kiezen voor de iPad Air. Nota bene: voor deze apparaten heb je in onze berekening dan al 'betaald' door een hoger dan gemiddeld tarief te betalen.
Wij zetten (onderstaand) de Oxxio-tarieven af tegen de gangbare prijs die je betaalt bij energieleveranciers voor een energiecontract met een looptijd van 3 jaar met vaste tarieven. We zijn uitgegaan van een verbuik van 3600 kWh stroom en 1800 m3 gas per jaar. Dat leidt tot deze berekening:
|Oxxio InControl 3 jaar
|Zonder product
|iPad Air
|iPhone 5c
|iPhone 5s
|Totale jaarkosten incl. apparaat en eenmalige kosten
|€2083
|€2239
|€2239
|€2289
|Richtprijs van een 3 jaarcontract (bij concurrent)
|€1900
|€1900
|€1900
|€1900
|Goedkoper per jaar dan Oxxio
|€183
|€339
|€339
|€389
|Over 3 jaar betaal je dit meer dan richtprijs
|€550
|€1018
|€1018
|€1167
|Losse verkoopprijs (waarde) apparaat
|n.v.t.
|€369
|€399
|€599
|Dit betaal je te veel (bovenop de aanschaf-waarde van het apparaat)
|€550
|€649
|€619
|€568
Vervolg:
|Oxxio InControl 3 jaar contract
|iPhone 6
|iPhone 6 Plus
|Samsung Galaxy Tab4
|Lenovo- laptop
|Totale jaarkosten incl. apparaat en eenmalige kosten
|€2322
|€2356
|€2131
|€2239
|Richtprijs van een 3 jaarcontract (bij concurrent)
|€1900
|€1900
|€1900
|€1900
|Goedkoper per jaar dan Oxxio
|€422
|€456
|€231
|€339
|Over 3 jaar betaal je dit meer dan richtprijs
|€1267
|€1367
|€694
|€1018
|Losse verkoopprijs (waarde) apparaat
|€699
|€799
|€170
|€579
|Dit betaal je te veel (bovenop de aanschaf-waarde van je apparaat)
|€568
|€568
|€524
|€439
Oxxio reageert op onze berekening dat het iedereen vrij is in de keuze van energie-aanbieder en wel of geen extra apparaat te bestellen bij een nieuw energiecontract.
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