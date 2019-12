Klantenservices energiebedrijven: betere informatie, maar wel trager

Dat blijkt uit een mysteryonderzoek van de Consumentenbond. Elf van de 12 onderzochte energieleveranciers scoren onvoldoende op snelheid. Alleen United Consumers krijgt een voldoende op dit punt.

Langer in de wacht

Gemiddeld stonden de mysteryklanten telefonisch 3 minuten in de wacht en duurde het 2,5 dagen voordat een e-mail werd beantwoord. In 2014 was dit respectievelijk 2 minuten en 2 dagen. Goed nieuws is wel dat er vaker überhaupt een antwoord komt. Met name Electrabel en Oxxio hebben hun leven op dat punt gebeterd.

Van de 10 vragen die per e-mail werden gesteld, kwam in 1 á 2 gevallen geen antwoord. Vorig jaar bleef bij deze 2 bedrijven bijna de helft tot tweederde van de vragen onbeantwoord. Een kanttekening is dat in sommige gevallen herinneringen moesten worden gestuurd voordat er een reactie kwam.

Betere antwoorden

De energieleveranciers kregen vragen voorgelegd over de prijsopbouw van de energierekening, overstappen, groene stroom, zonnepanelen en de slimme meter. Waar in 2014 nog regelmatig verkeerde antwoorden werden gegeven, is dit in 2015 aanzienlijk verbeterd. Alle klantenservices scoren een voldoende op de kwaliteit van de antwoorden. Greenchoice en NLE scoren het best met een 7,6. Oxxio eindigt met een 5,6 onderaan de lijst.

Onze vragen over de slimme meter werden het best beantwoord. Over de termijn waarop de oude leverancier de afrekening moet sturen als een klant overstapt, scoort men het slechtst. Driekwart geeft een termijn van 8 weken aan. Het juiste antwoord is 6 weken.

