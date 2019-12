Netatmo en Thermosmart

Conclusie

De Netatmo (links op afbeelding) en Thermosmart (rechts op afbeelding) hebben allebei een eenvoudige, doeltreffende bediening. Geen overvloed aan knoppen, maar pijltjes of een + en - voor hoger en lager. Beide thermostaten geven de ingestelde en actuele temperatuur weer. Bij de Thermosmart gaat de aanraakbediening soms niet zo soepel, maar de app is zo handig dat we die in de praktijk steeds gebruikten.

Of je deze thermostaten daadwerkelijk ‘slim’ kunt noemen, hangt af van hoe je het bekijkt. Het klokprogramma en het ‘aanlerend’ vermogen zijn handige features. Zo'n 20 jaar geleden waren er ook al thermostaten die dit konden, dus nieuw is het niet en dat terwijl de term 'slimme thermostaat’ nog niet zolang bestaat. Het op afstand kunnen bedienen en uitlezen met de app is zeer handig en een goede aanvulling op het klokprogramma. Samen met het fraaie design en eenvoudige bediening is dat ook eigenlijk het enige nieuws onder de zon.

Al met al bieden deze thermostaten volgens ons precies wat je nodig hebt. De Nest, die wij eerder onder de loop namen en die ongeveer even duur is als de Thermosmart, biedt meer mogelijkheden, maar de meerwaarde daarvan hebben we nog niet gezien.

Niet 'zelflerend'

De thermostaten leren niet zelf het weekschema van de gebruikers aan, zoals bijvoorbeeld Nest en Anna doen. De ervaring bij de Nest leert echter dat de zelflerende eigenschap van weinig nut is. Als je een onregelmatig weekpatroon hebt, dan heeft het geen zin en is je patroon regelmatig dan kun je net zo goed een klokprogramma instellen. Geen van beide heeft een aanwezigheidsdetectie. Maar of dat een gemis is? Ook hier leert de ervaring dat het nut staat of valt met de tijd waarna de thermostaat uitschakelt bij afwezigheidsdetectie. Die moet niet te kort zijn: de verwarming moet niet meteen uit als je even de kamer uitloopt. Maar bij een langere wachttijd blijft de ketel aan als je al weg bent, dus bespaar je meer als je de thermostaat handmatig laag zet (of op afstand met de app als je het vergat).

Mogelijkheden

Klokprogramma

Beide thermostaten hebben een klokprogramma. Bij de Themosmart is het programmeren gemakkelijk en gebruiksvriendelijk, bij de Netatmo is dat wat minder.

Beide thermostaten kun je bedienen op afstand en dit is meteen ook de handigste functie van een ‘slimme thermostaat’. Je stelt het klokprogramma in op een gemiddeld weekschema. Ben je een keer eerder of later thuis, dan wijzig je het tijdstip via de app. Bij de Netatmo kun je meteen aangeven hoeveel uur moet worden afgeweken van de standaardinstelling, zodat je er niet meer aan hoeft te denken. Bij de Thermosmart is het handig dat je voor een bepaalde dag een nieuw schema kunt maken door blokken te verslepen.

Beide thermostaten kunnen de eigenschappen van je woning ‘leren’, dus hoe lang het duurt voordat je woning warm is. Wil je dat het om 8.00 uur warm is, dan weet de thermostaat dat het in jouw huis bijvoorbeeld ongeveer 45 minuten duurt voordat de gewenste temperatuur bereikt is. De ketel gaat dus om 7.15 uur aan.

Bij beide thermostaten kun je via de app zien hoe warm het is in huis, krijg je een overzicht van het verloop daarvan en wanneer de ketel aan was. Bij de Netatmo is dat ook terug te zien over de afgelopen maanden. Bij de Thermosmart alleen over de afgelopen week. Dat is veel zinvoller dan de maandrapportage, die maar weinig informatie geeft. Wat heb je er bijvoorbeeld aan om te weten dat je ketel de afgelopen maand 120 uur aan is geweest?

Andere aspecten

Installatiegemak

Zowel de thermostaten als de bijbehorende apps zijn gemakkelijk te installeren. Volgens Thermosmart kan iedereen die een schroevendraaier kan vasthouden hem installeren. Dat vinden wij iets te kort door de bocht. Er moet namelijk nog een apparaatje tussen ketel en Thermosmart komen, zodat je ook een draadstriptang moet kunnen vasthouden. Dat is niet moeilijk, maar ook niet voor iedereen dagelijkse kost. Bij de Netatmo werkt dat tussenapparaatje draadloos en hoef je alleen de draadjes van de oude thermostaat op de Netatmo aan te sluiten. Je kunt deze echter ook ‘remote’ gebruiken: als een los draadloos blokje. Maar dan moet je flink wat bij de ketel wijzigen en ook dat is lang niet voor iedereen gesneden koek.

Fabrikanten van ‘slimme thermostaten’ claimen nogal eens dat ze zorgen voor een forse energiebesparing, met cijfers die nooit te controleren zijn. Het hangt er maar vanaf: als je gewend was om je thermostaat altijd hoog te hebben staan dan bespaar je aardig, maar of dat ook zo is als je al gewend was om hem ’s nachts of bij afwezigheid lager te zetten is de vraag. Wat zeker energie bespaart is als de thermostaat overweg kan met een modulerende ketel. De Thermosmart kan dat (we hebben niet getest hoe goed het werkt). De Netatmo kan het niet, maar die gebruikt wel een soort simulatieprogramma (ook over de werking daarvan kunnen we weinig zeggen). Bij de Netatmo staat overigens de nachttemperatuur standaard ingesteld op 17 graden, dat is best hoog en niet erg energiebesparend.

Samenvatting