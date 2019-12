Groene stroom vaak niet duurder dan grijze

Nieuws|Je zou misschien denken dat stroom die duurzaam is opgewekt duurder is dan 'gewone' stroom. Het prijsverschil blijkt reuze mee te vallen. Bij sommige leveranciers ben je voor groene stroom zelfs goedkoper uit dan voor grijze stroom bij hun concurrenten.

Sommige leveranciers houden het simpel en bieden één soort stroom aan. Maar de meeste leveranciers verkopen verschillende kleuren. Grijs, groen, een 'beetje groen' of 'puurstroom'. Het verschil zit 'm in de herkomst van de stroom. De stroom is uit duurzame of niet-duurzame bronnen afkomstig. En komt uit Nederland of uit het buitenland.

Prijs

De ene leverancier vraagt voor zijn groene stroom op jaarbasis een paar tientjes meer dan voor zijn grijze stroom, de ander maakt geen verschil tussen grijs en groen. Of hanteert maar een klein prijsverschil. Terecht, want groene stroom kost in werkelijkheid weinig meer om te produceren dan grijze stroom. Het is dus eigenlijk ook niet raar dat je bij sommige groene leveranciers goedkoper uit bent dan bij hun 'grijze' concurrenten.

Duurzaamheid

De Consumentenbond onderzocht hoe duurzaam energieleveranciers zijn. Omdat de meeste leveranciers verschillende stroomcontracten aanbieden, bekeken wij ook per stroomcontract hoe ze scoren op duurzaamheid. Deze scores, en de prijzen, vind je terug in onze Energievergelijker.