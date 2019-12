Vernieuwde tool voor stroombesparing

Koelkast, vaatwasser, ketel, televisie en pc: allemaal stroomvreters in huis. Maar er valt behoorlijk wat te besparen. Door het apparaat anders te gebruiken. Of door een oud apparaat te vervangeren door een nieuw, zuiniger model.

De Hier klimaatcampagne ontwikkelde een tool die per apparaat inzicht geeft in het verbruik. En hoe en hoeveel stroom je per apparaat kunt besparen. Het is een benadering van de precieze situatie in je huis, maar levert interessante weetjes op.

Wil je per apparaat weten wat het stroomverbruik van een specifiek model is, kijk dan in onze productvergelijker van dit apparaat. Meer achtergrondinformatie over het energieverbruik van apparaten is ook te vinden op onze website.

Bronnen: Energiegids.nl en Hier klimaatcampagne