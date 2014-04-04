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Vernieuwde tool voor stroombesparing

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Weten hoeveel je huishoudelijke en elektronische apparaten aan stroom gebruiken? En hoe je daar op kunt besparen? Daar is een handige internettool voor.
Erik Snitselaar-280x280px

Erik Snitselaar   Expert energieGepubliceerd op:4 april 2014

Koelkast, vaatwasser, ketel, televisie en pc: allemaal stroomvreters in huis. Maar er valt behoorlijk wat te besparen. Door het apparaat anders te gebruiken. Of door een oud apparaat te vervangeren door een nieuw, zuiniger model.

De Hier klimaatcampagne ontwikkelde een tool die per apparaat inzicht geeft in het verbruik. En hoe en hoeveel stroom je per apparaat kunt besparen. Het is een benadering van de precieze situatie in je huis, maar levert interessante weetjes op.

Wil je per apparaat weten wat het stroomverbruik van een specifiek model is, kijk dan in onze productvergelijker van dit apparaat. Meer achtergrondinformatie over het energieverbruik van apparaten is ook te vinden op onze website.

Bronnen: Energiegids.nl en Hier klimaatcampagne

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