Zonnepanelen voor huurders aantrekkelijker

Update december 2016

Meer actuele informatie over zonnepanelen voor huurders is te vinden in ons webdossier.

Vanaf 1 januari 2015 kunnen huurders ook fiscaal aantrekkelijk energie opwekken, via zonnepanelen op hun dak die van de verhuurder zijn. Nu profiteren alleen bewoners die zelf panelen kopen of huren van de belastingkorting.

De vrijstelling van de energiebelasting voor energie via meegehuurde panelen levert tot ruim 30% lagere energiekosten op (zo'n 15 van gemiddeld 22 eurocent per kilowattuur). De besparing voor huurders hangt af van de kostprijs die de verhuurder aan ze doorrekent.

Bron: Ministerie van Economische Zaken