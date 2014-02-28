icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Zonnepanelen voor huurders aantrekkelijker

Nieuws
|
Zonnepanelen op het dak zijn momenteel alleen aantrekkelijk voor woningbezitters. Vanaf 1 januari 2015 worden ze ook voor huurders aantrekkelijk.
Peter van der Wilt_S

Peter van der Wilt   Expert energieBijgewerkt op:28 februari 2014

Update december 2016

Vanaf 1 januari 2015 kunnen huurders ook fiscaal aantrekkelijk energie opwekken, via zonnepanelen op hun dak die van de verhuurder zijn. Nu profiteren alleen bewoners die zelf panelen kopen of huren van de belastingkorting.

De vrijstelling van de energiebelasting voor energie via meegehuurde panelen levert tot ruim 30% lagere energiekosten op (zo'n 15 van gemiddeld 22 eurocent per kilowattuur). De besparing voor huurders hangt af van de kostprijs die de verhuurder aan ze doorrekent.

Bron: Ministerie van Economische Zaken 

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.

Bespaar op energiekosten

Bekijk ook