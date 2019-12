Stroomverdeler maakt zonnepanelen interessant voor VvE's

Update december 2016: 'Herman' niet meer voor VvE's

In het verleden bood 'Herman' uitkomst voor bewoners in een VvE (Vereniging van Eigenaars). Vanwege de intensieve begeleiding die daarbij nodig is heeft LENS, het bedrijf achter 'Herman' echter besloten dat de stroomverdeler voorlopig niet voor VvE’s beschikbaar is.

Bron en meer informatie: www.zonnestroomverdeler.nl

Zonnepanelen tot nog toe niet winstgevend voor VvE's

Veel appartementencomplexen hebben een geschikt dak voor zonnepanelen. Door de Nederlandse belastingwetgeving was een gezamenlijke investering in zonnepanelen door een Vereniging van Eigenaars (VvE) tot nu toe echter weinig rendabel.

De stroom van de panelen op het gedeelde dak komt binnen op de collectieve meter. Dat levert maar €0,10 per kWh op, terwijl consumenten met zonnepanelen op hun eigen dak er zo'n €0,22 per kWh voor krijgen. Voor zo'n financieel gunstige verrekening moet de zelf opgewekte zonnestroom direct op de energiemeter van de consument binnenkomen, niet op een collectieve meter. Dat maakte het voor VvE's nodig om de grote installatie te splitsen in meerdere dure kleine installaties met eigen omvormers. Onhandig en kostbaar.

Hoe werkt de zonnestroomverdeler?

Herman de zonnestroomverdeler verdeelt de stroom van één grote zonne-installatie op een gedeeld dak over de elektriciteitsmeters van deelnemende huishoudens.



Je laat Herman tussen de omvormer van de grote systeem en de aansluitingen van de bewoners plaatsen. Je bedenkt een eerlijke verdeelsleutel, bijvoorbeeld naar rato van ieders investering in de zonnepanelen, of bijdrage aan de VvE. Herman verdeelt de opgewekte stroom dan over de aansluitingen.

Kosten en opbrengsten

Met Herman verdubbelt de jaarlijkse opbrengst in euro's. Wel heb je natuurlijk de aanschafkosten van Herman. Ook betaalt elk deelnemend huishouden ongeveer €25 per jaar voor de bijbehorende software, die onder andere de opbrengsten van de panelen op een website weergeeft.

Hoe werkt het?

