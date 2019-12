Dolce Gusto Genio in Bonus bij AH

Jammer alleen dat Albert Heijn wel erg overdrijft in de korting die je zou krijgen. Volgens www.ah.nl/bonus komt de bonusaanbieding neer op een korting van €90. Flauwekul, want in onze vergelijker staat de Krups Dolce Gusto Genio al vanaf €96. Desalniettemin een aanbieding van €36!

Testinformatie

De Genio krijgt in de test van de Consumentenbond een Testoordeel van 7,8. De cremalaag valt wel wat tegen en het smaakpanel was niet onverdeeld enthousiast over de smaak van de espresso. Maar je hebt bij Dolce Gusto keuze uit veel verschillende smaken, waaronder ook thee en Nesquick. Alle overige aspecten zijn dik in orde.

Dolce Gusto-espressosystemen maken gebruik van eigen capsules met verschillende soorten (espresso)koffie, die je in de grotere supermarkten kunt kopen. Lees meer over het Dolce Gusto-espressosysteem.