Nespresso en Dolce Gusto in een duurtest

Nieuws|We testten bij 3 portiemachines hoe ze zich houden na ongeveer 2 jaar gebruik. Na 1700 keer koffie zetten, maten we de technische aspecten opnieuw (temperatuur, tijd en kracht om de capsules door te prikken) en op verschillende momenten beoordeelde het smaakpanel of de kwaliteit van de koffie veranderd was.

De testopzet

De machines waarvan we bekeken hoe ze zich houden in een duurtest waren populaire portiesystemen:

Van elke machine testten we verschillende exemplaren. De Dolce Gusto testten we met eigen capsules zowel mét als zonder onderhoudsbeurt. In het geval van Nespresso werd 1 van de exemplaren gebruikt met een alternatieve capsule. We gebruikten hiervoor een capsule geheel van kunststof in een vorm die veel voorkomt bij alternatieve capsules. Twee andere apparaten testten we met Livanto capsules van Nespresso. De ene machine ontkalkten we wel, de andere niet. De Latissima geeft een waarschuwing wanneer hij ontkalkt moet worden. De anderen zijn na 1000 capsules ontkalkt.



Benodigde kracht bij doorprikken capsules

We veronderstelden dat de kunststof capsules moeilijker door te prikken zouden zijn. We maten de benodigde kracht aan het begin van de test en na 1700 capsules. We zagen dat de benodigde kracht om de capsule door te prikken onderling nogal verschilt tussen de geteste machines. Voor de alternatieve capsule bijvoorbeeld was 35N (Newton) nodig in de Latissima machine en maar 14.4N (dus minder dan de helft van die kracht) in de Inissia. Na verloop van tijd wordt het in vrijwel alle situaties makkelijker om de capsules door te prikken. Opvallend is dat bij Latissa de Nespresso capsule juist steeds iets moeilijker ging. Echter, geen van de machines gaf een teken van defect tijdens de test.

Ontkalken noodzakelijk?

De test is natuurlijk te klein om uitspraken te kunnen doen over alle portiemachines, maar bij de exemplaren die wij testten bleek het niet of nauwelijks iets uit te maken of je de machine wel of niet ontkalkt. En of je gewone Nespresso-capsules gebruikt of een plastic capsule maakte in deze opzet ook geen verschil.

Verschil in smaak?

Belangrijk als je een machine koopt is dat je er op kunt vertrouwen dat de smaak van de koffie gelijk blijft. We gebruikten allemaal capsules uit dezelfde productieserie en lieten ons panel van 30 de koffie proeven na 1, 400, 800, 1200 en 1600 capsules. En hoewel er kleine verschillen zijn op de verschillende meetmomenten zien we bij geen van de modellen een significante afwijking na 1700 capsules. Wel is er veel verschil tussen capsules en machines onderling. Dus koop vooral wat je lekker vindt.