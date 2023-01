Koffiepads bij het gft-afval

Geen plastic meer

De zakjes, pads en filters kunnen nu bij het gft omdat de fabrikanten geen plastic meer gebruiken in deze producten. Let daarom op het weggooi-logo op de verpakking als je nog voorraad in het keukenkastje hebt staan.

Koffiecups zijn restafval

Koffiecupjes, ook al zijn ze composteerbaar, horen nog in de restafvalbak. In onderstaand schema staat duidelijk welk product wel of niet in de gft-bak mag.

Wel of niet gft?