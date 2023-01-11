Koffiepads bij het gft-afval

Geen plastic meer

De zakjes, pads en filters kunnen nu bij het gft omdat de fabrikanten geen plastic meer gebruiken in deze producten. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat inmiddels 93% van de theezakjes en 97% van de koffiepads goed composteerbaar zijn. De branchevereniging Koffe & Thee Nederland verwacht ook dat de volledige sector binnenkort overstapt op composteerbare pads en zakjes.

Kijk nog wel altijd op het weggooilogo op de verpakking als je nog een voorraad in het keukenkastje hebt staan.

Koffiecups zijn restafval

Koffiecupjes, ook al zijn ze composteerbaar, horen nog in de restafvalbak. Zowel cupjes van aluminium en hard plastic breken vaak niet of onvoldoende af in de composteerinstallaties. Zelfs niet biologisch afbreekbaar plastic.

Wel of niet gft?

In onderstaand schema staat duidelijk welk product wel of niet in de gft-bak mag.

(bron: Milieu Centraal)