Lidl Nederland verkoopt vanaf maandag ook capsules voor Nespresso

Nieuws|Er komen steeds meer alternatieve capsules voor Nespresso. Lidl is de nieuwste concurent. Bij Lidl Duitsland waren de capsules al te koop, maar vanaf maandag 2 december hoef je er niet meer de grens voor over.

Lidl begint met 3 smaakvarianten. De prijs van de Lidl-capsules is de laagste die we tot nu toe hebben gezien. Je betaalt 1,99 per 10 cups. Bekijk het overzicht van verschillende alternatieve capsules voor Nespresso.

Mis je een alternatieve capsule? Laat het ons weten via: huishouden@consumentenbond.nl.