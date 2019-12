Eerste indruk|De Nespresso Creatista Plus espressomachine maakt melkschuim met een stoompijpje. De temperatuur en de textuur van de melk en het melkschuim is op de machine aan te passen. Dat is vrij uniek. Volgens Nespresso is het resultaat zelfs geschikt om melkfiguren mee te schenken, oftewel: latte art.

Conclusie

De Creatista Plus is het overwegen waard als je graag koffie met opgeschuimde melk drinkt, en tegelijkertijd gebrand bent op de smaak én het gemak van espressocupjes. Wie bereid is om €500 neer te leggen heeft een machine die qua melkschuim niet teleurstelt. En ja, met een geoefende hand kun je er zelfs latte art mee maken.

De keuze qua koffie

Een display bovenop de machine toont jouw koffiekeuze. Je kunt onder andere kiezen tussen een cappuccino, flat white en latte macchiatto, maar natuurlijk ook voor een lungo of een espresso. Per recept kun je de hoeveelheid koffie én de temperatuur en textuur van het melkschuim aanpassen.

De Creatista Plus heeft maar liefst 11 verschillende temperaturen en 8 texturen voor het melkschuim. Tussen de laagste en de hoogste temperatuurinstelling kun je wel echt spreken van ‘gelijk drinkbaar’ en ‘beter even wachten’. De machine doet zelf een voorstel bij elke koffievariëteit.

Melkopschuimen met de Creatista Plus

Voor koffie met melk vul je het meegeleverde kannetje (minimaal tot het laagste streepje) en plaats je deze onder het stoompijpje. De machine zet eerst de koffie en vraagt daarna om een extra druk op de knop voor het melk opschuimen. Melk en koffie gaan dus niet tegelijkertijd.

Opschuimen stopt wanneer de juiste temperatuur en textuur zijn bereikt. Wanneer het stoompijpje terugvalt nadat je het melkkannetje hebt weggepakt, reinigt deze automatisch. Je moet wel even de achtergebleven melk met een vochtige doek wegnemen, anders koekt dat alsnog aan.

Latte Art, kan het?

Ja. De Creatista Plus maakt melkschuim met een mooie, fijne en gladde textuur, waarmee je met wat oefening figuurtjes in de koffie kunt schenken. Al wordt de koffie daar natuurlijk niet lekkerder van. Met de instellingen op de hoogste stand is ook melkschuim met meer volume mogelijk. Dit soort melkschuim vinden veel mensen lekker. Voor latte art is het minder geschikt.

Overigens komt er wel wat techniek kijken bij het maken van latte art in een kopje koffie. Bekijk de video van de Creatista Plus om ons resultaat te zien. Wil je het zelf proberen dan zijn er genoeg tutorials te vinden op bijvoorbeeld youtube.

Een paar minpunten

De minimum en maximumstreepjes aan de binnenkant van het melkkannetje zijn amper zichtbaar. Alleen vanuit de juiste hoek, met veel licht, zijn ze te zien. Daarnaast is de minimum hoeveelheid melk die je moet opschuimen niet echt minimaal: voor één cappuccino is het eigenlijk te veel.

Een gemiste kans is dat je de temperatuur van de koffie niet kunt aanpassen. Naast de variabele melktemperatuur had dat op de Creatista Plus niet misstaan. Bij de Nespresso Expert & Milk kon je de koffietemperatuur wél aanpassen, maar daarbij is het instellen van de melktemperatuur weer beperkt.

Koffietrends

Nespresso lift mee op een koffietrend die al jaren in de horeca aanwezig is, maar maakt deze nu thuis mogelijk: een fraai hartje in de koffie. In dat opzicht herhaalt Nespresso dat waarmee ze groot zijn geworden: iets in huis brengen wat de meeste mensen alleen van buiten de deur kennen.

Verkrijgbaarheid

De Nespresso Creatista Plus is vooralsnog alleen verkrijgbaar via de Nespresso winkels en de website van Nespresso. De machine kost €499.

