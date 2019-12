Nieuwe espressoapparaten worden getest

Het gaat om de :

Krups XN 2120 Essenza

Dit is een telg uit de Nespressofamilie van Krups. De 2120 is zwart. Er is ook een titan versie de XN2125. Hiermee zijn alle Krups Nespressoseries (Citiz, Pixie en Essenza) vertegenwoordigd in onze test.

Delonghi Lattisima+ EN 520 S

Wederom een Nespressomachine en momenteel het meest populaire model. Hij is voorzien van een automatische melkopschuimer en is verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren. De S staat voor Silver, hij is er ook in het blauw (B), rood (R ), en wit (W).

FrancisFrancis X 7

Van FrancisFrancis en Illy hebben we eerder toen ze net met hun Metodo Iperespresso op de markt kwamen de Y1 aan een eerste indruk onderworpen omdat van de X7 het boilersysteem werd vervangen. Een paar maanden later blijkt de X7 nog steeds populairder dan de Y1, daarom wordt deze nu alsnog in de test meegenomen. Het systeem van Illy en FrancisFrancis is nog niet erg populair en loopt nog ver achter qua verkopen op Nespresso- en Dolce Gustomodellen.

Electrolux 5200 Lavazza

Ook Lavazza is minder populair dan Nespresso en Dolce Gusto maar is een geheel eigen cupjessysteem. Eerder werkte Saeco samen met Lavazza maar die modellen lopen volgend jaar uit. Electrolux neemt het stokje over. Met het toevoegen van deze Lavazza zijn alle cup/capsulesystemen van het moment in onze productvergelijker te vinden.

Krups Piccolo KP 1000

De Piccolo behoort tot de Dolce Gusto-clan. Er zijn ook twee andere kleuren de KP 1009, zilver en de KP 1006, rood. Blokker heeft exclusief het witte model de KP 1002.

Krups Creativa KP 150910

De Creativa maakt ook gebruikt van het Dolce Gustosysteem. Dit is de eerste automatische Dolce Gusto. In deze Genio-serie komen later nog andere kleuren.

Vergelijk espressomachines (binnenkort zijn ook bovenstaande modellen hier te vinden)