Nieuwe predicaten bij de espressomachines

Zowel bij de halfautomaten als bij de volautomaten is er een nieuwe Beste Koop én een nieuwe Beste uit de Test. Met name het prijsverschil tussen de predicaten binnen de 2 productgroepen valt op.

In oktober publiceerden we weer een heel aantal nieuwe espressomachines. Naast flink wat volautomaten testten we dit keer ook genoeg halfautomaten om weer een Beste Koop én een Beste uit de Test uit te kunnen delen.

Halfautomaten

Het zetten van een goede espresso met een halfautomaat kan lastig zijn. De soort koffie die je kiest, het vullen van de filter, het aanstampen met de tamper, de toevoer van heet water, al deze dingen liggen bij de meeste apparaten in jouw hand. De Beste uit de Test levert veel mogelijkheden om het zetten van een espresso zoveel mogelijk te verfijnen, maar kost dan ook €900. Voor heel wat minder geld koop je de Beste Koop uit onze test: een compacte halfautomaat waarmee je een prima espresso kunt maken.

Volautomaten

De nieuwe Beste uit de Test neemt het predicaat over van de Jura Z6 machines. De apparaten van Jura waren duur, maar ook de nieuwe Beste uit de Test heeft een flink prijskaartje: €1700. Voor dat geld koop je wel een heel uitgebreide machine die alle soorten koffiedranken automatisch bereidt. Wil je iets minder uitgeven en heb je iets minder wensen, dan is de nieuwe Beste Koop een goed alternatief; qua kwaliteit van de espresso doet dit apparaat niet onder voor de Beste uit de Test.

