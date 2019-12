Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Siemens EQ500 TP503R09 is een volautomaat, waarmee je met een druk op de knop verschillende soorten koffievarianten kan zetten. Door een melkslangetje in een pak melk te hangen, bereidt 'ie ook automatisch melkvarianten als cappuccino of latte macchiato. Er zijn verschillende programma's in te stellen.