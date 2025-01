Hoe wij fietsendragers testen

Gebruiksgemak

De test begint bij het uitpakken van de doos: moet je de fietsendrager zelf nog in elkaar te zetten en zo ja: hoe snel en makkelijk gaat dat?

Daarna beoordelen we hoe makkelijk je hem op de trekhaak monteert. We meten hoeveel kracht het kost om de drager vast te klemmen. Komt het overeen met de aanbevolen klemkracht? De klemkracht moet de drager onwrikbaar aan de trekhaak verbinden.

Fietsen vastmaken

We kijken of je de fietsen makkelijk vastzet op de drager. En of je de fietsen stevig kunt vastzetten.

Twee personen zetten 2 fietsen op de drager. Een e-bike met lage instap en eentje met een middeninstap. In je eentje een zware e-bike plaatsen is niet makkelijk. Je hebt dan al snel te weinig kracht. En je komt ook handen tekort.

Extreme belasting

We testen wat er gebeurt als we de fietsendrager veel zwaarder belasten dan is toegestaan, met 120 kilo in het midden van de drager en 80 kilo aan de zijkant. We kijken of de fietsdrager beschadigt en hoeveel hij doorbuigt.

Bekijk welke fietsendragers als Beste uit de Test komen of vergelijk alle fietsendragers.

Kantelen

Nadat de testfietsen goed op de drager zijn vastgezet, beoordelen we het kantelmechanisme. Dit mechanisme zorgt ervoor dat je ook bij een beladen drager nog iets uit de bagageruimte kunt halen. De drager kun je dan met fietsen naar achteren kantelen. Hoeveel kracht kost het dan om een beladen drager te kantelen? En bij sommige dragers komt deze bij het kantelen in één klap naar je toe, waardoor je je zou kunnen verwonden. Dat moet je dus heel voorzichtig en liefst met z'n tweeën doen.

Ook beoordelen we of delen van de fietsen de grond raken als de drager is gekanteld.