Fietsendragers vergelijken

Fietsdragers getest

Wij helpen je om de beste fietsdrager te vinden, zodat jij energie genoeg hebt voor je fietstocht. We testen fietsdragers van merken als ANWB, Thule, ProUser, Twinnyload, XLC en Uebler op verschillende eigenschappen. In de test van fietsendragers wegen we de drager. En we kijken wat er gebeurt als we de drager in het midden of aan de zijkant flink overbelasten. Daarna beoordelen we het gemak waarmee je de fietsdrager op de auto plaatst en hoe makkelijk je fietsen op de fietsdrager bevestigt en er weer afhaalt.

Fietsdrager kopen

Een fietsdrager koop je niet vaak, dus helpen we je de beste te vinden. Alle geteste fietsdragers die je bij ons kunt vergelijken zijn geschikt voor e-bikes. Dus je kunt makkelijk je e-bike meenemen op de auto. Je bevestigt de fietsdrager op de trekhaak en daarna zet je de fietsen op de drager, eventueel met oprijgootje.

Fietsdragers vergelijken

Vergelijk bij ons fietsdragers op hoe gemakkelijk je fietsen op de fietsdrager plaatst, hoe stevig de drager is en hoe makkelijk je die fietsdrager kunt opbergen. Zoek uit met welke fietsdrager je de achterklep opent met fietsen op de drager. Dat is handig.