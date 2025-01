Maximaal draagvermogen

Wettelijk gezien mag je niet te veel kilo's op de trekhaak vervoeren. Dit wordt vaak uitgedrukt in 'kogeldruk'. In het instructieboekje van de auto staat wat de maximale kogeldruk is, zodat je nooit een te zware last vervoert.

Tel het gewicht van de drager en de fiets(-en) op. Het totaal mag niet boven de maximale kogeldruk uit komen. Het gewicht van de fietsen mag niet meer zijn dan het maximaal laadvermogen van de drager. Plaats bij e-bikes de accu in de achterbak van de auto, dat scheelt weer in gewicht.

Opvouwbaar

Klap de fietsendrager in de winkel zo klein mogelijk in en meet hem op. Zo weet je zeker of je genoeg plek hebt in je auto of huis om hem op te bergen. Bedenk dat de fietsendrager het grootste deel van de tijd niet op de auto staat en ergens een plek moet hebben.

Accessoires

Bekijk welke accessoires er bij de fietsendrager te koop zijn. Sommige accessoires maken het gebruik van een fietsendrager veel eenvoudiger. Denk bijvoorbeeld aan een oprijgoot of bevestigings- en opbergmaterialen.