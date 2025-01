Fietsendragers voor 2 fietsen getest

Alle geteste fietsdragers die je bij ons kunt vergelijken zijn geschikt voor 2 e-bikes.

We testen fietsdragers voor 2 fietsen van merken als Thule, ProUser, Twinnyload en Uebler op verschillende eigenschappen. In de test van fietsendragers beoordelen we het gemak van montage op de trekhaak en het gemak van fietsen plaatsen. Daarnaast wegen we de drager. En we meten hoeveel kilo belading erop kan. Een elektrische fiets weegt al snel 30 kilo.

Fietsdrager voor 2 fietsen kopen

Er zijn verschillende merken fietsendragers voor 2 fietsen. Voordat je een fietsendrager gaat kopen bekijk je wat er op je auto past en hoe zwaar je fietsen zijn.

Bedenk ook wat voor eigenschappen de fietsendrager moet hebben. Zoek je een inklapbare fietsendrager die je in de achterbak kunt opbergen. Of eentje met een slot voor de drager zodat je hem veilig op de trekhaak laten zitten?

Fietsendragers voor 2 fietsen vergelijken

In onze vergelijker filter en vergelijk je de fietsdragers voor 2 fietsen op eigenschappen die jij belangrijk vindt. Filter en vergelijk bijvoorbeeld op het gewicht van de drager, laadvermogen, of hij kantelbaar is en meer. Met een Kies & Koop- of Volledig & Vertrouwd-abonnement bekijk en vergelijk je ook de testresultaten.