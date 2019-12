Speed-pedelec geldt als bromfiets

Zo zijn zij verplicht een goedgekeurde helm voor bromfietsen of speed-pedelecs te dragen en een gele bromfietskentekenplaat te voeren. Daarnaast mag een speed-pedelec niet op een fietspad rijden als rijden voor bromfietsers daarop verboden is. Verder gelden de volgende maximum snelheden:

• op de rijbaan 45 km per uur

• binnen de bebouwde kom op het bromfietspad 30 km per uur

• buiten de bebouwde kom op het bromfietspad 40 km per uur

Mensen die al een speed-pedelec hebben, krijgen tussen 28 november 2016 en 1 april 2017 een brief van de RDW en vervolgens binnen een maand automatisch een gele bromfietskentekenplaat en het nieuwe kentekenbewijs. Zo moeten alle speed-pedelecs uiterlijk op 1 juli 2017 een nieuw kenteken hebben. Vanaf dat moment gelden ook de bromfietsregels.

Snorfietsregels

Tot die tijd blijven de regels voor snorfietsen gelden. Bezitters moeten nu al beschikken over een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WAM) en de bestuurder moet minimaal 16 jaar zijn en in het bezit van een rijbewijs AM. Onder meer Enra en Unigarant bieden een speciale verzekering aan voor speed pedelecs, met in elk geval de verplichte WA-dekking.

Gewone e-bikes

Voor de gewone elektrische fiets of e-bike (maximale snelheid 25 km/uur) verandert er niets. Met een maximaal vermogen van 250 watt is de e-bike uitgezonderd van de verzekeringsplicht van de WAM. De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) biedt dekking voor schade die je met een e-bike veroorzaakt.

Volgende probleemgeval: hoverboards

De overheid heeft nu de problemen rond de snelle elektrische fiets opgelost. Wat nog steeds niet is opgelost, zijn de zogeheten hoverboards. Deze zijn niet goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg. Daardoor is het in beginsel ook niet mogelijk een aansprakelijkheidsverzekering voor de apparaten, die forse snelheden kunnen bereiken, af te sluiten. Vele gebruikers realiseren zich niet dat zij een groot risico nemen.

Bron: WFTNu/Consumentenbond