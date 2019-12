Toch doorlopende polissen van Enra

Nieuws|Fietsverzekeraar Enra gaat toch doorlopende polissen aanbieden. Deze hebben een looptijd van één jaar en worden jaarlijks verlengd, tot maximaal 5 jaar. Je kunt de premie per jaar of per maand betalen. Dat laatste is per saldo duurder.

Alle premie kwijt

Als een van de weinige verzekeraars hield Enra lange tijd vast aan fiets- en e-bikeverzekeringen met een vaste looptijd van 3 of 5 jaar. Daarbij betaal je de premie in één keer bij de start van de verzekering. Groot nadeel: als je fiets na een paar maanden wordt gestolen, mag je een nieuwe uitzoeken maar ben je alle premie kwijt.

'Significant duurder'

In 2014 liet Enra-directeur Douwe Boeijenga aan de Consumentenbond weten dat Enra zeker nadacht over een doorlopende verzekering. ‘Maar tot nu toe vinden wij het niet nodig om het door te voeren. Een 1-jarige verzekering zal ook niet ten gunste zijn van de klant. Want over drie jaar zullen ze significant meer betalen dan bij een premie voor 3 of 5 jaar ineens.’

Dat klopt in de praktijk. Oók bij Enra. Wie kiest voor betaling per jaar is daar – afhankelijk van het gekozen pakket – na 3 jaar zo’n 10 tot 20% duurder uit dan met een 3-jarige polis. Betaal je per maand, dan ben je weer 20% duurder uit dan bij jaarbetaling.

Antiselectie

Boeijenga gaf 4 jaar terug ook aan ‘dat je bij het invoeren van een product met jaar- of maandbetaling te maken krijgt met antiselectie. En dan met name in de grote steden (de dure gebieden). Dat is niet goed voor het schadeverloop en komt uiteindelijk, op langere termijn, neer op tariefsverhogingen over de hele linie.’

Hoger Testoordeel

