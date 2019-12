Vernieuwde fiets- en e-bikeverzekering Klaverblad

Voornaamste verbetering is dat je bij diefstal nu drie jaar lang de aanschafwaarde vergoed krijgt, in plaats van alleen het eerste jaar. Dat levert de nodige punten op, net als het aanpassen van het eigen risico. Dat is nu €25 in geval van schade en €0 bij diefstal – geheel in lijn met de concurrentie.

Pluspunten

Belangrijke pluspunten van Klaverblad zijn en blijven dat het een doorlopende fietsverzekering betreft en dat je bij opzegging teveel betaalde premie terugkrijgt. Bovendien is Klaverblad - met Univé - de enige die diefstal uit een afgesloten schuur of kelder ook vergoedt als het rijwiel daarin niet op slot stond.

Niet online afsluiten

Klaverblad laat echter punten liggen door het ontbreken van een ongevallendekking opzittenden en de mogelijkheid van verhaalsrechtsbijstand. Verder kan de verzekering (nog) niet online worden afgesloten

Nogal wisselend

Het aanpassen van de premies pakt nogal wisselend uit. Met name in de grote steden – en andere gemeenten met een vermeend groot risico op diefstal of schade – zijn de premies van Klaverblad flink gestegen. Zo kost het volledig casco (schade en diefstal) verzekeren van een fiets van €500 in Rotterdam nu ruim twee keer zoveel: €61,25 in plaats van €30. Consumenten die een duurder rijwiel willen verzekeren zijn – zeker in de provincie – juist voordeliger uit. Bij fietsen of e-bikes van €2300 tot het maximumbedrag €3000 is de premie voor iederéén lager dan voorheen.

Conclusie

Klaverblad maakt met zijn fiets- en e-bikeverzekering een behoorlijk inhaalslag ten opzichte van de concurrentie. Zowel voorwaarden als premies zijn een stuk meer in lijn met die van andere verzekeraars als ANWB en Univé. Dat komt ook duidelijk naar voren in onze nieuwe Testoordelen: de ‘gewone’ fietsverzekering scoort nu een keurige 7,1. de e-bikeverzekering (waarbij schade aan de accu zonder mitsen en maren is meeverzekerd) zelfs een 7,6.

Wil je deze verzekering vergelijken met anderen die we hebben getest, ga naar onze vergelijker