Verzekeraars enthousiast over e-bikes met gps

Reacties van verzekeraars

Wij vroegen verzekeraars naar wat zij vonden van e-bikes met gps-trackers.

Enra

Marktleider Enra is het meest concreet. Voor twee verschillende types 'connected e-bikes' rekent de verzekeraar een premie van €3 (diefstaldekking) of €6 (diefstal en beschadiging) per maand.

‘Enra betaalt op deze premie geen provisie’, legt directeur Douwe Boeijenga uit. ‘Dat scheelt ook in de premie. De dealer krijgt een vergoeding van Accell, het moederbedrijf van Sparta en Batavus. Verder geldt er bij diefstal een wachttijd van 3 weken, zodat Enra de mogelijkheid heeft de e-bike te lokaliseren.’

Anders dan 'normale' fietsverzekeringen

De genoemde premies zijn inclusief assurantiebelasting en onafhankelijk van de woonplaats van de eigenaar. Dat is anders dan bij ‘normale’ fietsverzekeringen. Daardoor is het premievoordeel het grootst in regio’s met een verhoogd diefstalrisico, waar je normaal gesproken meer betaalt dan in ‘veilige’ regio’s.

Kingpolis

Andere verzekeraars verlagen hun premies voor connected of smart e-bikes vooralsnog niet, maar volgen de ontwikkeling met veel belangstelling. 'Wij zijn met diverse partijen in gesprek om de mogelijkheden te onderzoeken. Op het moment dat uit de cijfers werkelijk gaat blijken dat de nieuwe technologie lagere schadecijfers met zich mee brengt, dan zal de verzekeringspremie omlaag gaan', zegt Henk Winters, directeur van Kingpolis.

Allianz

‘Het is duidelijk dat gps-technologie helpt in het voorkomen van diefstal en het terugvinden van gestolen fietsen’, zegt Allianz-productmanager Wim Meijer. ‘Allianz Global Assistance neemt actief deel aan enkele pilots, waarbij fietsen zijn uitgerust met een zogenoemde 'smart-lock'. De ervaringen tot nu toe zijn positief en we hebben het verwachte lagere diefstalrisico in de premie verrekend.’

Hij plaatst ook kanttekeningen: ‘Ervaringen met vergelijkbare technologie in auto’s heeft geleerd, dat sommige gps-systemen vaak eenvoudig te breken zijn.’

Klaverblad

Ook concurrent Klaverblad vraagt zich af in hoeverre het effect van blijvende duur is. Meijer vervolgt: ‘De nieuwe technologie heeft nog niet geleid tot een ander beleid bij justitie. Hoewel fietsen eenvoudiger te traceren zijn, is dit voor de politie meestal geen aanleiding om actief opvolging te geven aan een melding van diefstal.

Een van de redenen is dat de gps tot op enkele tientallen meters nauwkeurig is. Dan blijft het voor de politie lastig om de fiets exact te traceren. Zeker in drukke straten.’

Sparta helpt met zoeken e-bike

Sparta helpt zelf bij het opsporen. Op het moment dat een e-bike wordt gestolen, kan de eigenaar dit eenvoudig melden via het servicecenter. Een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente spoort de fiets op en zorgt dat deze terugkomt bij de rechtmatige eigenaar.

Zichtbaarheid schrikt dieven af

Of de gps-trackers in de praktijk werken is nog onduidelijk. Van de eerste 6000 verkochte smart e-bikes is er nog geen 1 gestolen. Op de rijwielen is duidelijk te zien dat deze voorzien zijn van een gps-module. Dit schrikt dieven vooralsnog blijkbaar voldoende af.

De Consumentenbond pleit al langer voor een reëlere vertaling van het diefstalrisico in de verzekeringspremie. Wij volgen de ontwikkeling rond de smart e-bikes en smart-locks dan ook met veel interesse.

Bron: Consumentenbond/AD