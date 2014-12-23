Alle cameralenzen een voldoende

Ook de populaire allroundzoomlenzen krijgen een voldoende. Door het grote zoombereik is zo’n lens geschikt voor van alles: van portretten tot het fotograferen van dieren. Ook al haalt de nieuwe 16-300mm-lens van Tamron met een 5,8 een voldoende: hij komt niet in de buurt van de oudere Olympus 14-150mm-lens (7,0).

Goede lenzen zijn duur

Het is opvallend dat je voor de best scorende modellen een hoge prijs moet betalen. Samsung NX 2/30mm valt met een prijs van €259 echt op tussen de modellen met zeer goed testresultaat. De meesten kosten namelijk (ruim) meer dan €500.

De beste lenzen in de test kunnen niet inzoomen en zijn goed bij weinig licht. In onze lenzenvergelijker vallen vooral andere merken dan de bekende Canon en Nikon op met hoge cijfers. Fujifilm, Samsung en Zeiss hebben zeer goede lenzen op de markt gezet.

Steeds meer lenzen in onze vergelijker

Op dit moment staan er meer dan 500 lenzen in onze vergelijker, waarvan er ruim 300 getest zijn. Benieuwd? Bekijk dan de lenzenvergelijker of de snelkiezer!