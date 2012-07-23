Canon introduceert compacte systeemcamera

Al een flinke tijd gingen er geruchten dat ook Canon met een compacte systeemcamera zou komen. Nu is het dan eindelijk zover met de Canon EOS M; een klein toestel, gericht op wie meer wil met fotografie, maar zich niet wil verdiepen in techniek.

De Canon EOS M is een stuk compacter dan een spiegelreflex. Hij meet 66,6 x 108,6 x 32,3mm en weegt 298 gram zonder lens (specificaties opgegeven door de fabrikant). Aan de achterkant zit een 3 inch lcd-aanraakscherm. De belangrijkste functies bedien je door te vegen over het scherm.

Verschillende creatieve voorkeuzes moeten het fotograferen makkelijk maken. Met de Intelligent Auto mode laat je de belichting over aan de camera. Die kiest automatisch voor de juiste instellingen bij een bepaalde situatie.

Grote sensor

De Canon EOS M heeft hetzelfde formaat sensor als de instap spiegelreflexen van Canon (APS-C-formaat). Vermeende voordelen daarvan ten opzichte van een compact camera zijn: minder storende ruis bij hoge iso-waarden (betere foto's bij weinig licht) en kunnen fotograferen met een kleine scherptediepte (mooie wazige achter- of voorgrond).

Met de EOS M komen er twee nieuwe lenzen: een standaard 18-55mm lens en een lens met vaste brandpuntafstand van 22mm. Door zijn grote diafragmaopening (f2) kan de laatste lens veel licht vangen. Bestaande spiegelreflex lenzen van Canon, type EF en EF-S, kunnen met een adapter op de EOS M worden gebruikt.

De Canon EOS M kan filmen in full-hd, voor het geluid kun je een externe microfoon gebruiken.

De Canon EOS M met 18-55mm lens gaat €850 kosten en komt begin oktober op de markt. We zullen het toestel aan een uitgebreide eerste indruk onderwerpen.