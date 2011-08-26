Nieuwe Canon IXUS en PowerShot camera's

De ervaring van de Consumentenbond leert dat zo'n intelligente automaat niet met alle situaties uit de voeten kan. In zo'n geval kan je beter op de gewone automaatstand overschakelen.

De IXUS 1100 HS is 22 mm dik met 12 keer zoom en aanraakscherm;

De IXUS 230 HS is er in 6 kleuren, 22 mm dik met 8 keer zoom en full-HD-video;

De PowerShot SX150 IS is een 'supereenvoudige superzoom voor het hele gezin', met 12 keer zoom en HD-video.

Het High Sensitivity systeem (HS) moet zorgen voor betere foto's bij weinig licht. Ook de IXUS 115 HS en IXUS 220 HS van vorig jaar hebben deze technologie. In vergelijking met andere camera's waren de foto's bij weinig licht toen niet echt overtuigend.

De PowerShot SX150 IS (€209) is verkrijgbaar vanaf augustus, de IXUS 1100 HS (€389) en de IXUS 230 HS (€239) vanaf oktober. De genoemde prijzen zijn adviesprijzen van Canon.

Begin november staan de testresultaten online van de producten die de Consumentenbond in de eerste drie weken van september in de winkel kan kopen.