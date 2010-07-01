Fixyourpix.nl geeft je foto een "oppepper"

Je kunt overwegen een van die bijna-okay-kiekjes op te sturen naar Fixyourpix.nl. Daar zitten mensen klaar om je foto's op te peppen en glad te strijken, voor €9,95 per foto (lagere tarieven bij meerdere foto's).

Fixyourpix benadrukt dat de fotobewerkingen niet op de automatische piloot gebeuren. Als we mogen afgaan op de voorbeelden en op de foto's die klanten zelf op internet plaatsten, is het resultaat soms wel een tikje ongeloofwaardig: een 45-jarige waar geen rimpeltje bij valt te ontdekken?