icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fixyourpix.nl geeft je foto een "oppepper"

Nieuws
|
Ook wie zichzelf nooit leuk op de foto vindt staan, heeft wel een paar foto's die bijna goed zijn. Jammer alleen van die gezichtsvlekken, die lachrimpel, of die niet geheel witte tanden.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:1 juli 2010

Je kunt overwegen een van die bijna-okay-kiekjes op te sturen naar Fixyourpix.nl. Daar zitten mensen klaar om je foto's op te peppen en glad te strijken, voor €9,95 per foto (lagere tarieven bij meerdere foto's).

Fixyourpix benadrukt dat de fotobewerkingen niet op de automatische piloot gebeuren. Als we mogen afgaan op de voorbeelden en op de foto's die klanten zelf op internet plaatsten, is het resultaat soms wel een tikje ongeloofwaardig: een 45-jarige waar geen rimpeltje bij valt te ontdekken?

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.