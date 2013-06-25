icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Fujifilm komt met instapmodel compacte systeemcamera

Nieuws
|
Ook Fujifilm komt met een compacte systeemcamera voor beginnende fotografen: de X-M1.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:25 juni 2013

 
Fujifilm X-M1 camera
De Fujifilm X-M1 wijkt wat af van andere Fujifilm compacte systemen met verwisselbare lenzen, zoals de Fujifilm X-E1 en de Fujifilm X-Pro 1. Die kenmerken zich, naast hun forse prijs, vooral door een retro design en knoppen op de behuizing. Daarmee regel je handmatig de belichting zonder daarvoor het menu in te hoeven. Gevorderde fotografen kunnen daarmee doorgaans goed uit de voeten.

Kantelbaar lcd-scherm

De nieuwe compact systeemcamera ziet er ook retro uit, maar is gericht op beginnende fotografen. Zo heeft het toestel geen zoeker om doorheen te kijken, maar een 3-inch kantelbaar lcd-scherm. Daarmee kun je makkelijk vanuit verschillende hoeken fotograferen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Fujifilm X-M1 is te koop vanaf augustus. Voor de body alleen betaal je €679, met 16-50 mm lens €799.

Bron: Fujifilm

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.