Fujifilm komt met instapmodel compacte systeemcamera





De Fujifilm X-M1 wijkt wat af van andere Fujifilm compacte systemen met verwisselbare lenzen, zoals de Fujifilm X-E1 en de Fujifilm X-Pro 1. Die kenmerken zich, naast hun forse prijs, vooral door een retro design en knoppen op de behuizing. Daarmee regel je handmatig de belichting zonder daarvoor het menu in te hoeven. Gevorderde fotografen kunnen daarmee doorgaans goed uit de voeten.

Kantelbaar lcd-scherm

De nieuwe compact systeemcamera ziet er ook retro uit, maar is gericht op beginnende fotografen. Zo heeft het toestel geen zoeker om doorheen te kijken, maar een 3-inch kantelbaar lcd-scherm. Daarmee kun je makkelijk vanuit verschillende hoeken fotograferen.

Prijs en verkrijgbaarheid

De Fujifilm X-M1 is te koop vanaf augustus. Voor de body alleen betaal je €679, met 16-50 mm lens €799.

Bron: Fujifilm