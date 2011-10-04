Gesignaleerd: Meer effecten

Nieuw zijn automatische correctiemogelijkheden om bijvoorbeeld flets beeldmateriaal met één klik te verbeteren zonder invloed op huidtinten.

De ingebouwde Organizer die fotobestanden beheert, bevat een verbeterde zoekfunctie. Facebookgebruikers kunnen foto’s rubriceren op basis van hun vriendenlijst. En ook zijn er stap-voor-stap-hulpjes (Bewerken met instructies) die je begeleiden bij onder meer het toepassen van effecten en het maken van fotocollages.

'Adobe Photoshop Elements' is een uitgeklede consumentenversie van 'Adobe Photoshop', een pakket voor de zakelijke markt dat ongeveer 6 keer zo duur is.

Bron: Adobe.nl