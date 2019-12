Sony Alpha 6400 getest: beter dan zijn voorganger?

Compacte systeemcamera

De Sony Alpha 6400 is gemaakt voor de fanatieke gebruiker die een veelzijdig en tegelijkertijd compact model wil, waar je verschillende lenzen op kunt zetten.

Wat is er nieuw?

De Sony Alpha 6400 is de opvolger van de Sony Alpha 6300. Van de buitenkant zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Toch is er een aantal (kleine) verschillen.

Nieuwe processor

In de Alpha 6400 zit een nieuwe processor die ervoor moet zorgen dat de camera sneller werkt. Dat blijkt maar deels te kloppen.

De Alpha 6400 is sneller klaar voor gebruik en kan sneller foto’s achter elkaar maken dan de 6300.

In onze praktijktest is de afdrukvertraging (de tijd tussen het drukken op de knop en het tijdstip dat het beeld werkelijk vastgelegd wordt op de foto) net iets trager bij de nieuwe Alpha 6400.

Bij de snelheid van het automatisch scherpstellen zien we nauwelijks verschil in onze test.

Scherm

Beide camera’s hebben een draaibaar scherm. Zo kun je er nog steeds op kijken als je de camera laag bij de grond of boven je hoofd houdt.

Het scherm van de Alpha 6400 kan verder draaien. Daardoor kun je met het nieuwe model ook selfies maken. Het scherm en de lens wijzen dan dezelfde kant op. Dat kan het scherm van de Alpha 6300 niet.

In tegenstelling tot zijn voorganger heeft de 6400 een aanraakscherm, al zijn de mogelijkheden daarvan beperkt. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om het menu te bedienen via het aanraakscherm.

In de test

Wanneer we op beide camera's de 16-50mm lens gebruiken, zijn de foto's van de Alpha 6400 net wat beter dan die van de Alpha 6300. Al scheelt het niet veel. Alleen de kleurweergave is beter en foto’s zijn wat scherper. Op veel andere aspecten, zoals schermkwaliteit, zoeker, snelheid en flitskwaliteit, scoren beide modellen ongeveer hetzelfde.

Prijs

De Sony Alpha 6400 is te koop voor €1150. Voorganger Alpha 6300 had ooit een adviesprijs van €1400, maar is nu te koop voor minder dan €800. Daardoor is de Alpha 6300 een interessant alternatief, al zijn er ook andere compacte systeemcamera’s in onze vergelijker met een betere prijs-kwaliteitverhouding.

