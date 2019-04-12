Sony Alpha 6400 getest: beter dan zijn voorganger?

Andre van Zwet Expert ElektronicaGepubliceerd op:12 april 2019
De Sony Alpha 6400 is gemaakt voor de fanatieke gebruiker die een veelzijdig en tegelijkertijd compact model wil, waar je verschillende lenzen op kunt zetten.
De Sony Alpha 6400 is de opvolger van de Sony Alpha 6300. Van de buitenkant zijn ze nauwelijks van elkaar te onderscheiden. Toch is er een aantal (kleine) verschillen.
Nieuwe processor
In de Alpha 6400 zit een nieuwe processor die ervoor moet zorgen dat de camera sneller werkt. Dat blijkt maar deels te kloppen.
Scherm
Beide camera’s hebben een draaibaar scherm. Zo kun je er nog steeds op kijken als je de camera laag bij de grond of boven je hoofd houdt.
Wanneer we op beide camera's de 16-50mm lens gebruiken, zijn de foto's van de Alpha 6400 net wat beter dan die van de Alpha 6300. Al scheelt het niet veel. Alleen de kleurweergave is beter en foto’s zijn wat scherper. Op veel andere aspecten, zoals schermkwaliteit, zoeker, snelheid en flitskwaliteit, scoren beide modellen ongeveer hetzelfde.
De Sony Alpha 6400 is te koop voor €1150. Voorganger Alpha 6300 had ooit een adviesprijs van €1400, maar is nu te koop voor minder dan €800. Daardoor is de Alpha 6300 een interessant alternatief, al zijn er ook andere compacte systeemcamera’s in onze vergelijker met een betere prijs-kwaliteitverhouding.