Grote zoom en vernuftige zoom-hulpmiddelen

Nieuws|Camera’s met een enorm zoombereik passeren steeds vaker ons test-laboratorium. Deze maand zagen we een camera met maar liefst 63x optische zoom. Daarnaast zien we camera’s die je helpen om bij zo veel zoom je onderwerp makkelijker te vinden en in beeld te houden.

Heel veel zoom, maar niet scherp

De Sony Cyber-Shot DSC-H400 heeft 63x zoom. Dat is het grootste optische zoombereik dat we ooit tegenkwamen in onze cameratest. Bij volledig inzoomen is het laboratorium waar we testen zelfs te klein. De testers konden niet ver genoeg naar achteren om bepaalde testopstellingen beeldvullend in beeld te krijgen.

Volgens Sony kun je met de H400 zonder statief altijd scherpe foto’s maken, hoe ver je ook inzoomt. Dankzij de optische beeldstabilisatie. Maar in onze beeldstabilisatietest zijn de beelden bij 2x en 8x zoom al niet eens echt scherp. Een statief is dus geen overbodige luxe.

Limonaderietje

Als je volledig inzoomt, is het erg lastig je onderwerp vinden en in beeld te houden, vooral bij een bewegend object zoals een roofvogel. Het is bij de Sony H400 dan net alsof je door zo’n dun limonaderietje kijkt. Je fotografeert namelijk met een beeldhoek van ongeveer 1 graad. Sony lijkt hier niet echt een oplossing voor te bieden. Olympus en Canon wel.

Olympus Dot Sight

Zo heeft de Olympus SP-100EE (zie de testresultaten) Dot Sight; een soort opklappend vizier met een rode markering. Door dit rode lichtje op je object te richten, kun je een foto maken zonder de zoeker te gebruiken. Het voordeel is dan dat je ook zicht hebt op de wereld buiten je ‘foto’-gebied. Helemaal ingezoomd (50x zoom) is het toch nog steeds knap lastig om goed te mikken. Oefenen helpt.

Canon Zoom Framing Assist

Canon lost het anders op met de PowerShot SX700 (zie de testresultaten). Met de SX700 kun je tot 30x inzoomen. Als je je onderwerp kwijt bent, houd je de speciale 'Zoom Framing Assist'-knop ingedrukt. Dan zoomt de camera automatisch uit. De camera herkent vervolgens wat je zojuist in beeld had en zet daar een wit kader om. Beweeg de camera zodat het kader in het midden staat en laat de assist-knop los. De camera zoomt weer in tot je vorige zoomniveau.

Dit werkt prettig: het in- en uitzoomen gaat niet te abrupt en niet te traag.

We vinden deze functies geen reden om juist de ene of de andere camera te kopen. Het zijn leuke extra’s, maar in onze camera-vergelijker vind je ook betere camera’s voor je geld.