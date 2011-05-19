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Heel snel geheugen van Sony

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Sony introduceert de PRO-HG Duo HX, een geheugenkaart met snelheden tot 50 Mb per seconde.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:19 mei 2011

De snelheid komt vooral van pas bij het maken van high speed serieopnamen en HD video met een spiegelreflex camera of systeemcamera.

Sony geeft aan dat je met de Sony NEX-5 systeemcamera binnen een minuut 190 jpeg foto's kan wegschrijven. Dat is ruim het dubbele van de standaard 80 beelden per seconde die een vergelijkbare snelle geheugenkaart aankan, aldus de fabrikant. 

De PRO-HG Duo HX geheugenkaart slaat bestanden erg snel op. Het kopiëren van een 32GB HD-video naar de PC duurt met de kaart zo'n elf minuten.

De geheugenkaart is van het type Memory stick en daarom alleen te gebruiken met camera's en camcorders van Sony.

Prijs 

De nieuwe Memory Stick PRO-HG Duo HX van Sony is vanaf mei 2011 beschikbaar. De adviesprijzen voor de geheugenkaarten zijn €45 (8GB), €79(16GB) en €179 (32GB).

Bron: persbericht Sony

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