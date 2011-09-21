Nieuw compact camerasysteem: Nikon 1

Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:21 september 2011
De Nikon 1-camera's zijn ontworpen met draagbaarheid en het maken van filmpjes in het achterhoofd. Nikon legt niet alleen de nadruk op de snelheid van het scherpstelsysteem en de serie-opnamen, maar ook op de zogenoemde 'pre-post-technologie'. Daarmee gaat de camera al werken voordat je de sluiterknop volledig indrukt en hij gaat nog even door na de klik.
Het systeem heeft de volgende mogelijkheden:
De Nikon 1 V1 (€869) heeft een elektronische zoeker en een accessoireaansluiting. De Nikon 1 J1 (€599) heeft dat niet en is daarom kleiner.
Beide modellen zijn verkrijgbaar vanaf oktober. De genoemde prijzen zijn verkoopadviesprijzen van Nikon en gelden in combinatie met de standaardzoomlens, de NIKKOR VR 10-30 mm.
De belangrijkste accessoires zijn:
De adapter maakt het mogelijk om een spiegelreflexlens van Nikon op een Nikon 1-camera te monteren.
De testresultaten van de camera's die de Consumentenbond in de eerste 3 weken van oktober kan kopen, staan begin december online in de vergelijker digitale camera's.
Bron: Nikon