icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Nieuw compact camerasysteem: Nikon 1

Nieuws
|
Nikon introduceert een nieuw compact camerasysteem: Nikon 1. Dit systeem omvat 2 nieuwe camera's - de Nikon 1 J1 en de Nikon 1 V1 - 4 lenzen en verschillende accessoires. De Nikon 1-camera's kunnen nog iets kleiner zijn dan die van Panasonic, Sony, Samsung en Olympus, omdat de sensor wat kleiner is.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:21 september 2011

 

De Nikon 1-camera's zijn ontworpen met draagbaarheid en het maken van filmpjes in het achterhoofd. Nikon legt niet alleen de nadruk op de snelheid van het scherpstelsysteem en de serie-opnamen, maar ook op de zogenoemde  'pre-post-technologie'. Daarmee gaat de camera al werken voordat je de sluiterknop volledig indrukt en hij gaat nog even door na de klik.

Het systeem heeft de volgende mogelijkheden:

  • De Motion Snapshot neemt tegelijkertijd een stilstaand beeld en een slowmotionfilm op. Dat wordt gecombineerd tot een foto die beweegt - een 'levende' foto.
  • De Smart Photo Selector schiet met één druk op de knop 20 beelden op volle resolutie. De 5 beste foto's worden opgeslagen en de 'perfecte' foto wordt weergegeven.
  • Met Still Image kun je een serie foto's maken met een snelheid van 60 beeldjes per seconde.

De Nikon 1 V1 (€869) heeft een elektronische zoeker en een accessoireaansluiting. De Nikon 1 J1 (€599) heeft dat niet en is daarom kleiner.

Beide modellen zijn verkrijgbaar vanaf oktober. De genoemde prijzen zijn verkoopadviesprijzen van Nikon en gelden in combinatie met de standaardzoomlens, de NIKKOR VR 10-30 mm.

De belangrijkste accessoires zijn:

  • de SB-N5 flitser;
  • de GP-100 gps-unit;
  • de F-mount-adapter.

De adapter maakt het mogelijk om een spiegelreflexlens van Nikon op een Nikon 1-camera te monteren.

De testresultaten van de camera's die de Consumentenbond in de eerste 3 weken van oktober kan kopen, staan begin december online in de vergelijker digitale camera's

Bron: Nikon

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuws, acties en tips in je mailbox. Zo bespaar je geld, voorkom je een miskoop en weet je wat je rechten zijn. Al 670.000 lezers gingen je voor.
In onze privacyverklaring lees je hoe we omgaan met je persoonsgegevens en e-mails voor je personaliseren.