Nieuw compact camerasysteem: Nikon 1

De Nikon 1-camera's zijn ontworpen met draagbaarheid en het maken van filmpjes in het achterhoofd. Nikon legt niet alleen de nadruk op de snelheid van het scherpstelsysteem en de serie-opnamen, maar ook op de zogenoemde 'pre-post-technologie'. Daarmee gaat de camera al werken voordat je de sluiterknop volledig indrukt en hij gaat nog even door na de klik.

Het systeem heeft de volgende mogelijkheden:

De Motion Snapshot neemt tegelijkertijd een stilstaand beeld en een slowmotionfilm op. Dat wordt gecombineerd tot een foto die beweegt - een 'levende' foto.

De Smart Photo Selector schiet met één druk op de knop 20 beelden op volle resolutie. De 5 beste foto's worden opgeslagen en de 'perfecte' foto wordt weergegeven.

Met Still Image kun je een serie foto's maken met een snelheid van 60 beeldjes per seconde.

De Nikon 1 V1 (€869) heeft een elektronische zoeker en een accessoireaansluiting. De Nikon 1 J1 (€599) heeft dat niet en is daarom kleiner.

Beide modellen zijn verkrijgbaar vanaf oktober. De genoemde prijzen zijn verkoopadviesprijzen van Nikon en gelden in combinatie met de standaardzoomlens, de NIKKOR VR 10-30 mm.

De belangrijkste accessoires zijn:

de SB-N5 flitser;

de GP-100 gps-unit;

de F-mount-adapter.

De adapter maakt het mogelijk om een spiegelreflexlens van Nikon op een Nikon 1-camera te monteren.

De testresultaten van de camera's die de Consumentenbond in de eerste 3 weken van oktober kan kopen, staan begin december online in de vergelijker digitale camera's.

Bron: Nikon