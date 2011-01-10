Olympus E-PL2 aangekondigd

Andre van Zwet Expert fotocamera'sGepubliceerd op:10 januari 2011
De Olympus E-PL2 is het vierde model in de PEN serie: camera’s zonder spiegel, met verwisselbare lens.
Met de PEN-camera’s richt Olympus zich op de meer gevorderde fotograaf die wel de kwaliteit van een spiegelreflex zoekt, maar in een compactere behuizing.
Qua technische specificaties lijkt de E-PL2 sterk op zijn voorganger Olympus E-PL1. Het uiterlijk is vernieuwd, er zijn nieuwe functies en de bediening is aangepast. De belangrijkste specificaties:
Het is nog niet bekend vanaf wanneer de Olympus E-PL2 verkocht wordt. Prijzen zijn ook nog niet bekend.