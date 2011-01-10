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Olympus E-PL2 aangekondigd

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De Olympus E-PL2 is het vierde model in de PEN serie: camera’s zonder spiegel, met verwisselbare lens.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:10 januari 2011

De Olympus E-PL2 is het vierde model in de PEN serie: camera’s zonder spiegel, met verwisselbare lens.

Met de PEN-camera’s richt Olympus zich op de meer gevorderde fotograaf die wel de kwaliteit van een spiegelreflex zoekt, maar in een compactere behuizing. 

Qua technische specificaties lijkt de E-PL2 sterk op zijn voorganger Olympus E-PL1. Het uiterlijk is vernieuwd, er zijn nieuwe functies en de bediening is aangepast. De belangrijkste specificaties:

  • Net als de E-PL1 heeft deze camera een 12 megapixel Micro Four Thirds-senso.
  • Nieuw is de hogere iso-waarde: van 3200 naar 6400.
  • In plaats van een bediening met knoppen, is er een draaiwiel met de belangrijkste functies. Daarmee zou je sneller moeten kunnen fotograferen.
  • Het 3 inch lcd-scherm is groter en is een stuk scherper door een twee keer zo hoge resolutie; van 230.000 naar 430.000 beeldpunten.
  • De bijgeleverde, nieuwe 14-42mm-standaardzoomlens is een kwart lichter dan voorheen.
  • Ook zou hij sneller en stiller scherpstellen.

Het is nog niet bekend vanaf wanneer de Olympus E-PL2 verkocht wordt. Prijzen zijn ook nog niet bekend.

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