Olympus SZ-30MR fotografeert tijdens filmen

Met de Olympus SZ-30MR kun je hoge kwaliteit foto’s maken terwijl je 1080p Full-HD video-opnamen maakt. De dual-engine beeldprocessor in deze compactcamera kan namelijk twee dingen tegelijk doen. Olympus noemt dat MultiRecording (MR).

De verschillende opties voor MultiRecording maken de SZ-30MR een bijzondere compactcamera. Ook het zoombereik valt op (25-600mm = 24x), maar er zijn meer fototoestellen die dat hebben.

De SZ-30MR kan ook automatisch een kort filmpje opnemen als je een foto maakt. Het opgenomen filmpje begint dan al vóórdat je afgedrukt hebt voor de foto. Een andere MR-optie is om je film op te nemen in twee kwaliteiten: Full HD en een lagere resolutie.

De meest bijzondere optie om een film op te nemen in groothoek en tegelijk in close-up. Daarbij wordt waarschijnlijk een kleiner deel van de beeldsensor gebruikt.

Voor alle opties geldt dat je geheugenkaartje sneller vol is. Je slaat immers steeds twee bestanden op.

Volgens Olympus zal de SZ-30MR vanaf maart in de winkels liggen.