Ongezien professionele foto's bewerken

Onderzoekers van het bedrijf Elcomsoft geven aan dat het manipuleren van professionele digitale foto's grote gevolgen kan hebben.

Professionele Canon- en Nikon-camera's voegen een gecodeerde 'handtekening' toe aan elke foto. Als een foto bewerkt wordt, wordt deze handtekening overschreven. Beide merken verkopen software waarmee bepaald kan worden of de handtekening nog aan de foto zit.

De onderzoekers vonden een manier om zo'n handtekening uit het systeem te halen en aan andere foto's te koppelen. In november 2010 lukte dit al bij Canon camera's. Nu blijkt hetzelfde mogelijk bij Nikon camera's.

Nikon heeft niet gereageerd op de resultaten van het onderzoek. Ook Canon heeft in de afgelopen maanden niet laten weten of er wordt gewerkt aan een oplossing voor het probleem.

Bij Nikon gaat het om alle spiegelreflexen die beschikken over 'Image Authentication', inclusief de Nikon D3X, D3, D700, D300S, D300, D2Xs, D2X, D2Hs, en D200.

Bron:Elcomsoft