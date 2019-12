Panasonic Lumix DMC-GF7: review

Conclusie

Als je graag betere foto’s zou maken dan met je smartphone, selfies erg leuk en het prijskaartje van €500 geen probleem vindt, dan is de Panasonic GF7 misschien wel wat voor jou. Voor mooie portretten met een vage achtergrond is de retro GF7 heel geschikt.

Handsfree selfies

Dit zoete reclamefilmpje van Panasonic laat zien hoe je handsfree selfies maakt. Er zijn 2 opties voor die werken met gezichtsherkenning. De ene werkt wat beter dan de andere:

De buddy shutter werkt goed. Als de camera 2 gezichten herkent, maakt hij een foto.

De soloselfie met gezichtsherkenning werkt, maar niet vlekkeloos. Oefenen helpt. Doe vooral niet de zwaaiende dame in het filmpje na. Nadat de camera je gezicht herkent, scherm je je gezicht even af met je hand. Een zwaaiende beweging is niet nodig. Zodra de camera je opnieuw herkent, maakt hij de foto.

Je kunt in beide gevallen vooraf instellen of de foto meteen gemaakt wordt, of na 3 tellen. 10 tellen kan ook, maar dat is wel heel lang..

Springsnapshot

De Springsnapshot zit niet in de camera, maar in de bijbehorende smartphone-app: Panasonic Image app, waarmee je ook foto’s over kunt zetten. Een springsnapshot maken is makkelijk, maar je moet het wel even voorbereiden:

Je drukt op de wifi-knop linksboven op de camera.

Je drukt op de wifi-knop linksboven op de camera. In je smartphone selecteer je het wifi-netwerk waarvan de naam begint met GF7.

Je opent de ImageApp op je smartphone en bij ‘afstandsbediening’ stel je de gevoeligheid van de springsnapshot in.

Belangrijk: je gaat een stapje terug in het menu, zodat je weer het beeld ziet dat de camera opneemt.

Zet de camera zo neer dat je springend in beeld bent. Op je smartphone kun je dat goed zien.

In het filmpje springen ze met de smartphone in een broekzak. Maar met die tactiek is onze foto te laat: dan staan we alweer op de grond! Met de smartphone in de hand gaat het veel beter.

Beperkt zoombereik

Een paar punten om op te letten:

Met de meegeleverde lens kun je niet zover inzoomen (2,6x). Uitzoomen kan tot 24mm groothoek: dan heb je een beeldhoek van ongeveer 80° en dus best veel in beeld.

In tegenstelling tot voorganger GF6 heeft de GF7 geen NFC (Near Field Communication). Met NFC kun je nog sneller een wifi-verbinding maken met een ander NFC-apparaat.

Nog een verschil: het scherm van de GF7 kan niet naar beneden draaien. Foto’s boven je hoofd nemen is dus minder makkelijk.

Mooie selfies

De grote beeldsensor (21mm) in de GF7 is heel geschikt voor portretten met een vage achtergrond. Een paar punten om op te letten:

Als je handsfree selfies gaat maken, moet de camera ergens stabiel staan. Een flexibel ministatiefje kan dan uitkomst bieden.

Het selfie-menu wordt pas zichtbaar als je het scherm naar boven klapt, in de selfie-stand.

Zoom een beetje in, dat is mooier voor portretten.

Vind je je selfieportret nog niet mooi genoeg: in het selfiemenu zitten een paar instellingen, waarbij je meteen ‘gephotoshopt’ wordt als je de foto maakt. Wij zijn er geen fan van, omdat het er inderdaad gephotoshopt uitziet, maar vooruit:

Gave huid: 'Laat gezichten er helderder uitzien en de huid zachter lijken'.

Onscherp: 'Maakt de achtergrond van de gedetecteerde gezichten waziger'.

Slanke stand: 'Laat mensen er slanker uitzien'.

In het cameramenu zitten natuurlijk ook creatieve filters, zoals ‘sepia’, ‘zwartwit’ of ‘miniatuureffect’.

De volledige test

In maart 2015 leenden we een GF7 van Panasonic om de belangrijkste nieuwe mogelijkheden uit te proberen voor deze eerste indruk. Daarna kochten we zelf een exemplaar dat naar ons lab ging voor de volledige vergelijkende test. De testresultaten daarvan staan sinds mei in onze vergelijker.

Bekijk ook:

Wat is de Panasonic Lumix DMC-GF7?

De Panasonic Lumix DMC-GF7 is een kleine systeemcamera die gespecialiseerd is in handsfree selfies en graag samenwerkt met je smartphone of tablet.

De GF7 is de opvolger van de GF6, in mei 2013 getest met 2 verschillende lenzen GF6 met 14-42II en de GF6 met de powerzoomlens PZ14-42II.

Met de powerzoomlens (PZ) was de GF6 Beste uit de test en later Beste koop. Nieuw in de GF7 zijn de handsfree selfies met gezichtsherkenning of ‘springsnapshot’.