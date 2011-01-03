Samsung introduceert nieuwe systeemcamera NX11

De Samsung NX11 is de opvolger van de spiegelloze systeemcamera Samsung NX10. Net als de vorig jaar uitgebrachte Samsung NX100 heeft de NX11 een iFunction lens.

Met de speciale i-Function-knop op de lens van de camera heb je toegang tot instellingen als de sluitertijd, witbalans, diafragma en ISO-waarden. Ook bekende scene-instellingen als portret- en landschapsmodus zijn er mee in te stellen. Door aan de ring op de lens te draaien stel je de juiste waardes in.

Lenzen

De Samsung NX11 komt uit met een 18-55 mm i-Function-lens en twee nieuwe i-Function-lenzen, een 20 mm pancake-lens en een 20-55 mm zoom silver color-lens.

Net zoals de NX10 heeft de NX11 een APS-C beeldsensor, een hoge resolutie lcd-scherm en een elektronische zoeker. Daarnaast kun je video’s opnemen in HD.

Verkrijgbaarheid

De Samsung NX11 is verkrijgbaar vanaf februari voor een adviesprijs van €650.