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Snelle SDHC geheugenkaart van Sandisk

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Sandisk komt met nieuwe SanDisk Extreme Pro SDHC-geheugenkaarten voor zware Full HD video's en RAW-foto's.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:19 januari 2011

Met de SanDisk Extreme Pro SDHC-geheugenkaarten kun je zware RAW-fotobestanden met 45 MB per seconde opslaan. Vooral spiegelreflexfotografen die beelden met veel beweging willen vastleggen (bijvoorbeeld sportfotografie) zijn gebaat bij een snellere geheugenkaart.

De SanDisk Extreme Pro SDHC slaat Full HD-film op met een constante snelheid van 10 MB per seconde. Met die snelheid is het ook mogelijk om 3D-content vast te leggen.

Een ander voordeel van de hoge snelheid van de kaart, is dat het minder tijd kost om bestanden van de kaart naar een computer weg te schrijven.

Nieuwste camera's

SDHC-geheugenkaarten zijn overigens alleen te gebruiken in de nieuwste digitale camera's en camcorders.

De SanDisk Extreme Pro SDHC-geheugenkaarten zijn verkrijgbaar met een opslagcapaciteit van 8 GB, 16 GB en 32 GB.

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