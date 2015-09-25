Smartphone als afstandsbediening

Handig, want daarmee is een smartphone om te toveren tot een afstandsbediening voor de fotocamera. Enige voorwaarde: de camera moet voorzien zijn van wifi.

In de meeste apps zie je het camerabeeld en kun je direct met de smartphone een foto maken, eventueel met de zelfontspanner.

Instellingen aanpassen

Bij enkele camera’s zijn zelfs instellingen zoals de sluitertijd, het diafragma en de witbalans aan te passen. En de gemaakte foto’s zijn meteen over te hevelen naar de smartphone.