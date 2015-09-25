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Smartphone als afstandsbediening

Nieuws
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We hebben inmiddels van 40 camera's met wifi getest of deze ook goed samenwerken met de telefoon-apps van fotocameramerken.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:25 september 2015

App Samsung Camera Manager

Handig, want daarmee is een smartphone om te toveren tot een afstandsbediening voor de fotocamera. Enige voorwaarde: de camera moet voorzien zijn van wifi.

In de meeste apps zie je het camerabeeld en kun je direct met de smartphone een foto maken, eventueel met de zelfontspanner.

Instellingen aanpassen

Bij enkele camera’s zijn zelfs instellingen zoals de sluitertijd, het diafragma en de witbalans aan te passen. En de gemaakte foto’s zijn meteen over te hevelen naar de smartphone.

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