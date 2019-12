Spiegelreflexcamera’s getest: de Canon EOS 2000D en de 4000D

Betaalbaar

De 4000D is de goedkopere variant. Met €399 noemt Canon het ‘de meest betaalbare’ van haar spiegelreflexcamera’s voor beginners. Daarnaast heeft Canon ook de 2000D uitgebracht die €530 kost en net iets betere specificaties heeft.

Het scherm van de 2000D is iets groter.

De flitser van de 2000D klapt automatisch open (handmatig bij 4000D).

18 megapixels (4000D) ten opzichte van 24,1 megapixels (2000D).

De 2000D heeft naast wifi ook NFC .

. De standaard kitlens van de 2000D heeft optische beeldstabilisatie; dit ontbreekt bij de lens van de 4000D.

Verder zijn ze technisch gezien niet erg vernieuwend. Het zijn goede basis camera’s. Via de Canon Connect-app kun je foto’s overzetten op je smartphone via wifi.

Getest

Uit onze test blijkt dat het prima camera’s zijn voor de beginnende fotograaf. De fotokwaliteit is in orde en de camera’s zijn makkelijk in gebruik. Het valt op dat de verschillen niet voor hele grote verschillen zorgen in de test. Vergelijk de testresultaten van de Canon EOS 2000D en de 4000D met de standaard kitlens (18-55 mm).

Hoewel je er mooie plaatjes mee kunt schieten, komen ze toch niet in de buurt van de (vaak peperdure) best scorende spiegelreflexcamera’s. Bekijk alle geteste spiegelreflexcamera’s.

Verschillende lenzen

Beide camera’s zijn met de standaard kitlens getest (18-55mm), maar ook met een 50 mm lens. Ze scoren met de 50 mm lens net iets beter, met name door de betere fotokwaliteit. Met zo’n lichtsterke lens kun je wat beter fotograferen bij weinig licht, maar je kunt er niet mee zoomen. Dit kan met de kitlens wel. Lees meer over verschillende soorten lenzen.

Grote sensor

Staar je niet blind op spiegelreflexcamera’s als je op zoek bent naar een camera waarmee je mooie foto’s kunt maken. Er zijn ook geavanceerde compactcamera’s die veel betere foto's maken dan een smartphone, mede door de grotere beeldsensor. Met name als je niet van plan bent om losse lenzen bij een spiegelreflexcamera te kopen, is het een goed alternatief. Zo zijn ze bijvoorbeeld een stuk kleiner en dus makkelijker mee te nemen. Kijk bijvoorbeeld eens naar de bekende Sony DSC-RX100 serie.

