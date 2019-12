Test fotocamera's aangepast

Nieuws|Begin november 2016 is onze test van fotocamera's aangepast. Daardoor is het Testoordeel van eerder geteste camera's soms ook bijgesteld.

Nieuwe tests

Vanaf nu tellen ook de volgende (veelal nieuwe) tests en panelbeoordelingen mee:

extra beeldstabilisatietest voor camera's met extreem zoombereik

gevoeligheid (ISO) 3200 en 6400 in plaats van 800 en 1600

grip op de camera

duidelijkheid van de batterij-indicatie

werking van het aanraakscherm inclusief menu-navigatie en afdrukvertraging

mogelijkheid om met een kleine scherptediepte te fotograferen

van camera's met ultra-hd/4k testen we de videokwaliteit in hd en ultra-hd

extra beoordeling van de videokwaliteit bij het bewegen van de camera (panning)

windgevoeligheid bij (video)geluidsopnamen

Andere berekening Testoordeel

We hebben het oordeel voor fotokwaliteit anders ingedeeld. Ook is het makkelijker om een slechte score op de ene test te compenseren met een goede score op een andere test.

Alle wijzigingen zijn al in de testscores verwerkt. De komende tijd zullen we nog meer wijzigingen doorvoeren in de vergelijker en op de pagina's hoe wij testen en hoe wij fotokwaliteit testen. De Testoordelen wijzigen daardoor niet.

Ook zullen we een score toevoegen voor 'aantal draadloze mogelijkheden', maar die telt niet mee in het Testoordeel.