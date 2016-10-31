Test fotocamera's aangepast

Karen Reijneveld Expert ElektronicaGepubliceerd op:31 oktober 2016
Vanaf nu tellen ook de volgende (veelal nieuwe) tests en panelbeoordelingen mee:
We hebben het oordeel voor fotokwaliteit anders ingedeeld. Ook is het makkelijker om een slechte score op de ene test te compenseren met een goede score op een andere test.
Alle wijzigingen zijn al in de testscores verwerkt. De komende tijd zullen we nog meer wijzigingen doorvoeren in de vergelijker en op de pagina hoe wij testen. De Testoordelen wijzigen daardoor niet.
Ook zullen we een score toevoegen voor 'aantal draadloze mogelijkheden', maar die telt niet mee in het Testoordeel.