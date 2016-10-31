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Test fotocamera's aangepast

Nieuws
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Begin november 2016 is onze test van fotocamera's aangepast. Daardoor is het Testoordeel van eerder geteste camera's soms ook bijgesteld. 
Karen Reijneveld_S

Karen Reijneveld   Expert ElektronicaGepubliceerd op:31 oktober 2016

Artikel camera met wifi

Nieuwe tests

Vanaf nu tellen ook de volgende (veelal nieuwe) tests en panelbeoordelingen mee:

  • extra beeldstabilisatietest voor camera's met extreem zoombereik
  • gevoeligheid (ISO) 3200 en 6400 in plaats van 800 en 1600
  • grip op de camera
  • duidelijkheid van de batterij-indicatie 
  • werking van het aanraakscherm inclusief menu-navigatie en afdrukvertraging
  • mogelijkheid om met een kleine scherptediepte te fotograferen
  • van camera's met ultra-hd/4k testen we de videokwaliteit in hd en ultra-hd
  • extra beoordeling van de videokwaliteit bij het bewegen van de camera (panning)
  • windgevoeligheid bij (video)geluidsopnamen

Andere berekening Testoordeel

We hebben het oordeel voor fotokwaliteit anders ingedeeld. Ook is het makkelijker om een slechte score op de ene test te compenseren met een goede score op een andere test.

Alle wijzigingen zijn al in de testscores verwerkt. De komende tijd zullen we nog meer wijzigingen doorvoeren in de vergelijker en op de pagina hoe wij testen. De Testoordelen wijzigen daardoor niet. 

Ook zullen we een score toevoegen voor 'aantal draadloze mogelijkheden', maar die telt niet mee in het Testoordeel.

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