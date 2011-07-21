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Veel zoom met de Panasonic Lumix DMC-FZ48

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Panasonic komt met de Lumix DMC-FZ48 met 24x optische zoom. Dat is omgerekend naar kleinbeeld een zoombereik van maar liefst 25-600mm.
Andre van Zwet_S

Andre van Zwet   Expert fotocamera'sGepubliceerd op:21 juli 2011

De FZ48 is de opvolger van de Panasonic Lumix DMC-FZ45, een superzoomcamera die behoorlijk uit onze test komt.  

De Panasonic Lumix FZ48 lijkt sterk op zijn voorganger. Beide superzoomcamera's hebben een groot bereik: van 25 tot 600mm. De lens heeft een diafragma van f/2.8-5.2 . De camera heeft een nieuwe sensor en een scherper lcd-scherm.  

De Panasonic FZ48 heeft een elektronische doorzichtzoeker en een lcd-scherm. Het 3-inch scherm heeft een resolutie van 460.000 pixels.  

De Panasonic Lumix DMC-FZ48 kan filmen in maximaal Full HD (1080p)en komt in augustus op de markt voor een adviesprijs van €380. 

Bron: Digifotopro

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