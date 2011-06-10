Vijf compactcamera's Beste uit de test

Voor €200 tot €300 koop je met deze toestellen een camera met goede fotokwaliteit, ook bij weinig licht. Bij weinig licht is het wel zo prettig als je op het scherm nog kan zien wat je fotografeert. Erg lastig voor de meeste camera’s, maar bij één van de toppers gaat dit nog best aardig. Zie de testresultaten (zichtbaar voor leden) in de productvergelijker voor digitale fotocamera's.

Een dikke 8,5 voor filmen bij weinig licht. Dat hebben we bij een compactcamera nog niet eerder gezien, maar een van de geteste toestellen weet deze score te behalen. Het geeft aan dat fotocamera’s steeds beter gaan filmen. Andersom is dat veel minder het geval.

Iedere lente komt een 'stortvloed' aan nieuwe modellen op de markt. Dit jaar zijn er daarvan inmiddels 60 getest. De Consumentenbond koopt producten voor vergelijkende tests zelf in de winkel. Zo weten we zeker dat wij de camera’s testen zoals jij ze koopt.

Recent toegevoegd aan de test zijn de Canon Ixus 310 HS, PowerShot A1200, A3200 IS, SX220 HS, Casio Exilim EX-H30, EX-ZS10, Fujifilm FinePix JX300, S4000, T300, Z90, Kodak EasyShare Mini M200, Nikon Coolpix L23, L120, P300, Olympus SP-610UZ, SZ-20, Tough TG-810, VR-310, Panasonic Lumix DMC-FS18, -FS37, -FX77, -TZ20, -TZ22, Samsung PL170, PL210, SH100, ST30, ST95, WB210, Sony Cyber-shot DSC-H70, -J10, en de -TX10.

